След 5-годишна пауза: Зидан ще се завърне към треньорството в един от най-големите отбори в световния футбол

Френската футболна легенда Зинедин Зидан ще се завърне към треньорството през лятото на 2026 година, за да поеме един от най-големите отбори в световния футбол - този на родината му Франция. Зизу е считан за абсолютен фаворит за селекционерския пост в националния отбор на "петлите", където се очаква да наследи Дидие Дешан, който вече обяви, че ще се оттегли след края на Мондиал 2026.

Зидан поема Франция от лятото на 2026 г.

В назначението на Зидан е убеден и Тиери Анри, който понастоящем се изявява като телевизионен анализатор. Анри, който също работи като треньор в близкото минало, бе попитан дали ще подаде кандидатурата си за селекционер на Франция. Той прие въпроса като шега, тъй като за него е ясно, че Зидан със сигурност ще бъде новият треньор на "петлите". Ако Зизу действително поеме Франция през 2026-а, това ще отбележи 5 години от последната му работа като треньор в Реал Мадрид.

Още: Как Зидан разпиля Гуардиола и потопи Испания в сълзи (ВИДЕО)

Тиери Анри е убеден, че Зизу ще бъде новият селекционер на "петлите"

"Не знам какво да отговоря. Всички знаят кой ще бъде новият селекционер. Вие го знаете, аз го знам, желая му всичко най-хубаво", каза Тиери Анри в ефира на CBS. Слуховете за Зидан се появиха във водещото френско издание L'Equipe, което съобщи за широк консенсус във Френската футболна федерация около кандидатурата на Зинедин Зидан. На този етап обаче се изчаква официално съобщение, тъй като има много време до лятото на 2026 г.

Още: Дидие Дешан за наследника си начело на Франция: Той е добър избор, но не знам дали ще приеме