"Тъжен и изоставен от отбора": Треньор напуска поста си след провала на Световното първенство

Отборът на Уругвай, от който се очакваше да достигне поне фазата на елиминациите на Световното първенство, преживя разочароваща кампания под ръководството на Марсело Биелса това лято. "Ла селесте" събра едва 2 точки в своята група, след като записа загуба и две равенства. Отборът завърши на третата позиция в класирането, но не успя да се нареди сред най-добрите, завършили трети и отпадна безславно. Към края се забеляза разминаване между футболистите и Биелса, а няколко бивши играчи насочиха критиките си към бившия треньор на Лийдс и поставиха под съмнение неговите треньорски качества.

Уругвай и Биелса разделят пътищата си

Преди старта на Световното Биелса обяви, че ще напусне поста си след турнира, а отборът на Уругвай чу от първа ръка какво мисли и как се чувства, преди да си тръгне. Уругвай беше един от първите отбори, класирали се за Мондиал 2026, като премина с лекота през квалификационните кръгове и изглеждаше, че ще се представи добре през лятото. "Небесносините" победиха Аржентина и Бразилия като гости и всичко изглеждаше обещаващо до последните няколко месеца, когато всичко заплашваше да се разпадне.

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"Не оставих нищо на уругвайския футбол"

Между Биелса и отбора възникна разрив и към края на миналата година, а дори и няколко дни преди Световното първенство, се появиха спекулации, че той може да бъде уволнен. Те успяха да запазят единството за старта на турнира, но резултатите ясно показаха, че проблемите зад кулисите са много по-дълбоки. Биелса разговаря с отбора на Уругвай, преди той да напусне Съединените щати, и според местния журналист Себас Джованели са били изречени някои остри думи. Бившият треньор на Лийдс Юнайтед е дал ясно да се разбере, че се чувства дълбоко разочарован от отбора, като заявил, че по-опитните играчи са го изоставили. Според информация на аржентинското издание TyC Sports, Биелса заявил, че си тръгва тъжен. Той също така отбелязал, че не е успял да остави нищо на уругвайския футбол. Очаква се следващите дни раздялата между двете страни да стане официална.

Въпреки ранното отпадане на Уругвай, Биелса си остава култува фигура за феновете на Лийдс, независимо какво прави където и да е, предвид постигнатото от него на "Елън Роуд". След разочароващата кампания на "ла селесте", привържениците на "белите" застанаха зад аржентинския специалист в социалните медии, като хвърлиха вината върху играчите, че не са приели напълно неговия подход. Лийдс и феновете му са наясно колко специален може да бъде футболът на Биелса, когато играчите и всички в организацията се придържат към неговата философия и стил.

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