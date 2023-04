След голово шоу: Интер съхрани аванса си и оформи миланско дерби в Шампионската лига

Домакините поведоха отново с попадения на Лаутаро Мартинес и Хоакин Корея. В заключителните минути на двубоя "орлите" достигнаха до хикса, а точни бяха Антонио Силва и Петер Муса. Така успехът на гранда от Милано в първия мач им осигури участие в следващата фаза, където се изправят срещу Вечния местен враг.

Real Madrid vs. Man City

Milan vs. Inter



The Champions League semifinals are set 🏆 pic.twitter.com/5UweMmCvlu