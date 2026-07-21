След разочароващия финал: Президентът на Аржентина отмени празненствата за посрещането на футболистите

Президентът на Аржентина Хавиер Милей реши да отмени празненствата, предвидени за посрещането на футболистите от националния отбор, който стана световен вицешампион на завършилия Мондиал 2026. Той е взел това решение по искане на самите футболисти, които не са в настроение за тържества след загубата от Испания (0:1 след продължения). Така няма да има официално неработен ден в Аржентина, както и празненства с отбора, спечелил сребърни медали на шампионата в Северна Америка.

Футболистите на Аржентина отказаха да празнуват сребърните медали на Мондиал 2026

"Футболистите имаха избор между шест различни празненства. Но предвид тъгата след загубата, те решиха да не празнуват. Ще уважим това решение", казва Милей в комюнике. Въпреки това той оцени представянето на тима като "изключително събитие". Въпреки че бяха отменени официалните празненства, няколко хиляди души посрещнаха част от отбора вчера на летище Есеиса, което е на 32 км от Буенос Айрес. Сред завръщащите се обаче не беше Лионел Меси, нито съотборникът му в Интер Маями Родриго Де Пол.

Още: Лионел Меси с откровено признание за загубения финал на Мондиал 2026

Червен килим и оркестър очакваха отбора на летището, свирейки един от неофициалните химни на отбора - "Muchachos". Играчите и старши треньорът Лионел Скалони следваха пешеходна пътека от самолета до автобус, който ги отведе до базата на Аржентинската футболна асоциация в предградията на столицата. По пътя отборът беше посрещнат от многобройни фенове, развяващи знамена и пускащи фойерверки.

Припомняме, че през 2022 тимът на Аржентина, който стана световен шампион в Катар, се радваше на безпрецедентно посрещане, като между четири и пет милиона души приветстваха автобуса с националните герои. Тогава дори автобусът бе спрян от тълпата и стоя на едно място в продължение на четири часа, а почетната обиколка на играчите завърши с хеликоптер.

Още: Скандално: Треньор на Аржентина удари играч на Испания в лицето (ВИДЕО)