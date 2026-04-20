Войната в Украйна:

След слуховете за Реал Мадрид: Клуб от Висшата лига също иска Жозе Моуриньо за треньор

20 април 2026, 19:30 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отпадането от Шампионска лига на Реал Мадрид означава, че постът на Алваро Арбелоа като старши треньор на отбора е сериозно застрашен. Освен провала на европейската сцена, "кралете" отдавна отпаднаха от битката за титлата в Испания и Купата на краля, и ще завършат втори пореден сезон без трофей. По тази причина в испанската столица се говори, че в края на кампанията ще се стигне до раздяла с наставника. Медиите вече спекулират сериозно около следващото име на "Бернабеу", като "водещи" кандидати са Юрген Клоп, Жозе Моуриньо, Маурисио Почетино и Дидие Дешан. 

Спрягат Моуриньо за завръщане в Реал, но клуб от Висшата лига също го следи

Информацията около евентуално завръщане на Жозе Моуриньо в Мадрид бе публикувана от португалското издание "Рекорд". Освен с Реал Мадрид, обаче, Специалния е спряган за треньорския пост в още един клуб. Става въпрос за Нюкасъл Юнайтед. След успешния сезон 2024/25, който им отреди участие в тазгодишната кампания на Шампионска лига, "свраките" претърпяват сериозни трудности и заемат 14-о място в класирането в Англия. По тази причина има вероятност Еди Хоу да бъде освободен от поста си начело на тима.

Жозе Моуриньо

Въпреки че Жозе Моуриньо е име, което прави сензация, според мнозина той не е подходящ за треньор на "свраките", защото противоречи на идентичността, която клубът с много усилия се е опитал да изгради. Напредъкът на Нюкасъл от 2021 година насам се дължеше на контрол и яснота, а не на шум. До миналото лято политиката на клуба по отношение на трансферите беше високо оценена, като основният стремеж бе да се привличат млади и развиващи се играчи, вместо застаряващи суперзвезди. Чрез този подход се оформи състав, основан на баланс, развитие и дългосрочно мислене. Това беше модел, който отличи Нюкасъл от очакванията, възникнали след поглъщането.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ето защо идеята, че Моуриньо се разглежда като вариант, звучи толкова нелепо. Името му има тежест, но то представлява и съвсем различен вид решение. Моуриньо е високопрофилно назначение, основано на репутация и статус. Досега Нюкасъл като цяло избягваше този инстинкт на всеки етап и няма ясна причина да се откаже от него сега. Това без да споменаваме трудностите, през които Специалния премина в последните си две позиции в Англия начело на Тотнъм и Манчестър Юнайтед. 

Промяната на курса в полза на мениджър, който се определя по-скоро от личността си, отколкото от проекта, би изпратила противоречиво послание. Това би подсказало, че клубът реагира на натиска, вместо да се довери на процеса, който го е извел напред. По тази причина назначението на Моуриньо изглежда малко вероятно, а "специално" завръщане в Реал Мадрид звучи като по-апетитна оферта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Жозе Моуриньо Нюкасъл
