След слуховете за Реал Мадрид: Клуб от Висшата лига също иска Жозе Моуриньо за треньор

Отпадането от Шампионска лига на Реал Мадрид означава, че постът на Алваро Арбелоа като старши треньор на отбора е сериозно застрашен. Освен провала на европейската сцена, "кралете" отдавна отпаднаха от битката за титлата в Испания и Купата на краля, и ще завършат втори пореден сезон без трофей. По тази причина в испанската столица се говори, че в края на кампанията ще се стигне до раздяла с наставника. Медиите вече спекулират сериозно около следващото име на "Бернабеу", като "водещи" кандидати са Юрген Клоп, Жозе Моуриньо, Маурисио Почетино и Дидие Дешан.

Спрягат Моуриньо за завръщане в Реал, но клуб от Висшата лига също го следи

Информацията около евентуално завръщане на Жозе Моуриньо в Мадрид бе публикувана от португалското издание "Рекорд". Освен с Реал Мадрид, обаче, Специалния е спряган за треньорския пост в още един клуб. Става въпрос за Нюкасъл Юнайтед. След успешния сезон 2024/25, който им отреди участие в тазгодишната кампания на Шампионска лига, "свраките" претърпяват сериозни трудности и заемат 14-о място в класирането в Англия. По тази причина има вероятност Еди Хоу да бъде освободен от поста си начело на тима.

Въпреки че Жозе Моуриньо е име, което прави сензация, според мнозина той не е подходящ за треньор на "свраките", защото противоречи на идентичността, която клубът с много усилия се е опитал да изгради. Напредъкът на Нюкасъл от 2021 година насам се дължеше на контрол и яснота, а не на шум. До миналото лято политиката на клуба по отношение на трансферите беше високо оценена, като основният стремеж бе да се привличат млади и развиващи се играчи, вместо застаряващи суперзвезди. Чрез този подход се оформи състав, основан на баланс, развитие и дългосрочно мислене. Това беше модел, който отличи Нюкасъл от очакванията, възникнали след поглъщането.

Ето защо идеята, че Моуриньо се разглежда като вариант, звучи толкова нелепо. Името му има тежест, но то представлява и съвсем различен вид решение. Моуриньо е високопрофилно назначение, основано на репутация и статус. Досега Нюкасъл като цяло избягваше този инстинкт на всеки етап и няма ясна причина да се откаже от него сега. Това без да споменаваме трудностите, през които Специалния премина в последните си две позиции в Англия начело на Тотнъм и Манчестър Юнайтед.

Промяната на курса в полза на мениджър, който се определя по-скоро от личността си, отколкото от проекта, би изпратила противоречиво послание. Това би подсказало, че клубът реагира на натиска, вместо да се довери на процеса, който го е извел напред. По тази причина назначението на Моуриньо изглежда малко вероятно, а "специално" завръщане в Реал Мадрид звучи като по-апетитна оферта.