Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Треньорската сага в Реал: Клоп отказва с конкретен довод, спекулира се за "специално" завръщане

19 април 2026, 15:43 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Треньорската сага в Реал: Клоп отказва с конкретен довод, спекулира се за "специално" завръщане

Ръководството на Реал Мадрид продължава с търсенето на нов старши треньор.  Сред спряганите имена за нов наставник на испанския гранд са Юрген Клоп, Маурисио Почетино и Дидие Дешан. Според вестник "АС" обаче бившият мениджър на Ливърпул няма никакви намерения да наследява Алваро Арбеола. Португалското издание "Рекорд" пък пише, че "специално" завръщане на Жозе Моуриньо също е в играта.

Моуриньо е вариант за Реал Мадрид

Клоп се чувства напълно комфортно на новата си позиция като спортен директор на Red Bull Group и не планира завръщане към треньорската скамейка на клубно ниво в близко бъдеще. Твърди се, че специалистът по-скоро се е прицелил в селекционерския пост начело на Германия. Изглежда това е единствената позиция, за която Клоп би се върнал на треньорската скамейка.

С отпадането на Клоп от списъка с потенциални наследници, в Португалия все по-усилено се говори за сензационно завръщане на Жозе Моуриньо при "кралете". Засега разговори между двете страни не са проведени, но Специалния няма против отново да застане начело на "белите". Португалецът води отбора между 2010 и 2013 година, когато спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания.

ОЩЕ: Дори звездите не са в безопасност: Флорентино Перес е ядосан, поне 8 футболисти си тръгват от “Бернабеу“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Юрген Клоп
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес