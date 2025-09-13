След тройна смяна на полувремето: Челси стигна до обрат, но бивш ас на Ливърпул спря "сините" към върха

Английският гранд Челси пропусна отлична възможност да си тръгне с победа от визитата си на Брентфорд, завършвайки срещата от четвъртия кръг на Висшата лига при резултат 2:2. "Сините" се пребориха за пълен обрат в срещата след тройна смяна на почивката, но късен гол на бившия футболист на Ливърпул Фабио Карвальо на практика спря отбора на Енцо Мареска да оглави класирането.

Челси изпусна победен обрат срещу Брентфорд

Челси очаквано имаше по-голям контрол над топката и повече удари към противниковата врата, но всъщност Брентфорд бе по-опасният отбор на терена - с по-сериозни ситуации за гол в мача. В 35-ата минута бившият капитан на Ливърпул Джордан Хендерсън асистира за Кевин Шаде, който откри резултата в полза на "пчеличките". Този гол принуди Енцо Мареска да направи драстични промени на почивката.

Фабио Карвальо влезе от пейката и спаси Брентфорд

За второто полувреме на терена се появиха трима нови играчи - Кукурея, Джеймс и Тейрик, а Хато, Фофана и Буонаноте освободиха местата си. В 56-ата минута се появи и звездата Коул Палмър, който се нуждаше от само пет минути, за да се разпише и да изравни. В 79-ата минута на терена се появи и Гарначо, а в 85' Мойсес Кайседо направи пълен обрат за Челси, разписвайки се за 2:1.

Брентфорд обаче не бе казал последната си дума. В 90-ата минута на терена се появи Фабио Карвальо, който само три минути по-късно се превърна в герой за домакините. Португалецът успя да се разпише в 93-ата минута и да донесе ценна точка на Брентфорд, която може да се счита за заслужена. В класирането Челси зае пето място с 8 точки - на пункт зад Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Борнемут, като мърсисайдци са с мач по-малко. Брентфорд е 12-ти с 4 точки.

