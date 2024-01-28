Спорт по телевизията днес – 28 януари 2024 г.
11:30 ч. Ски: СК в Кортина д'Ампецо, супер Г, жени, Евроспорт 2
12:20 ч. Ски: СК в Гармиш - Партенкирхен, супер Г, мъже, БНТ 3/Евроспорт 2
13:00 ч. Баскетбол: ЦСКА – Черноморец, НБЛ, MAX Sport 2
13:00 ч. Автомобилизъм: Световен рали шампионат: Монте Карло, MAX Sport 3
13:30 ч. Футбол: Дженоа – Лече, Серия А, Ринг
13:45 ч. Футбол: Уест Бромич – Уулвърхемптън, ФА Къп, Диема спорт 2
14:00 ч. Баскетбол: Гран Канария - Реал М, Лига Ендаса, Диема спорт 1
14:00 ч. Футбол: Монпелие – Лил, Лига 1, Нова спорт
14:30 ч. Футбол: Хамбургер – Карлсруе, Втора Бундеслига, Диема спорт 3
14:30 ч. Ски бягане: СК в Гомс, масов старт на 20 км, мъже, Евроспорт 1
Жирона продължава похода си в Ла Лига
15:00 ч. Футбол: Селта – Жирона, Ла Лига, MAX Sport 4
15:30 ч. Футбол: Фейенорд – Твенте, Ередивизия, MAX Sport 1
16:00 ч. Футбол: Уотфорд – Саутхемптън, Чемпиъншип, Диема спорт 1
16:00 ч. Футбол: Монца – Сасуоло, Серия А, MAX Sport 3
16:00 ч. Футбол: Реймс – Нант, Лига 1, Нова спорт
16:00 ч. Футбол: Верона – Фрозиноне, Серия А, Ринг
16:00 ч. Колоездене: Купа на Франция, ГП на Марсилия, мъже, Евроспорт 2
16:30 ч. Футбол: Ливърпул – Норич, ФА Къп, Диема спорт 2
16:30 ч. Футбол: Унион Берлин – Дармщат, Бундеслига, Диема спорт 3
16:45 ч. Волейбол: Купа на Италия, А1, MAX Sport 2
17:15 ч. Футбол: Кадис - Атлетик Билбао, Ла Лига, MAX Sport 4
18:00 ч. Футбол: Таджикистан – ОАЕ, Купа на Азия, Диема спорт 1
18:05 ч. Футбол: Тулуза – Ланс, Лига 1, Нова спорт
18:30 ч. Футбол: Нюпорт Каунти - Манчестър Юн, ФА Къп, Диема спорт 2
18:30 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – Бохум, Бундеслига, Диема спорт 3
19:00 ч. Футбол: Екваториална Гвинея – Гвинея, КАФ, MAX Sport 1
19:00 ч. Волейбол: Левски – Пирин, MAX Sport 2
Голямо дерби в Серия А
19:00 ч. Футбол: Лацио – Наполи, Серия А, MAX Sport 3
19:30 ч. Футбол: Севиля – Осасуна, Ла Лига, MAX Sport 4
20:00 ч. Футбол: Фарензе – Порто, Премиер лига, Ринг
20:30 ч. Футбол: ПАОК – Панатинайкос, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Пари Сен Жермен – Брест, Лига 1, Диема спорт 1
21:45 ч. Футбол: Фиорентина – Интер, Серия А, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Египет – Конго, КАФ, МАХ Sport 1
22:00 ч. NFL: Балтимор Рейвънс - Канзас Сити Чийфс, MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Валенсия, Ла Лига, MAX Sport 4
22:30 ч. Баскетбол: Индиана Пейсърс - Мемфис Гризлис, НБА, Диема спорт 2
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ФУТБОЛ СВЯТ:
Кошмар с дузпи коства успеха на Милан, "росонерите" се сгромолясаха в края (ВИДЕО)
Официално: Шави напуска Барселона след поредния гаф
Резултати от ФА Къп: Нюкасъл и Брайтън са напред, Груев и Лийдс ще преиграват (ВИДЕО)
На върха е ветровито: Байер Леверкузен стъпи накриво в Бундеслигата (ВИДЕО)
8-голово шоу: Барса обърна, но бе ударена в 99-ата минута от "жълтата подводница" (ВИДЕО)
И Влахович не бе достатъчен на 10 от Ювентус срещу предпоследния (ВИДЕО)
Байерн с труден успех в баварското дерби с Аугсбург, Щутгарт сгази РБ Лайпциг (ВИДЕО)
Спорт по телевизията днес – 27 януари 2024 г.
Сити изхвърли драматично Тотнъм от ФА Къп, Челси и Вила се спукаха да изтърват (ВИДЕО)
След житейски трудности: Световен вицешампион влезе в психиатрия
Редактор:
Бойко Димитров