Webground
Днес 32 Вчера 111

Спорт по телевизията днес – 28 януари 2024 г.

146
Спорт по телевизията днес – 28 януари 2024 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 28 януари 2024 година:

11:30 ч. Ски: СК в Кортина д'Ампецо, супер Г, жени, Евроспорт 2

12:20 ч. Ски: СК в Гармиш - Партенкирхен, супер Г, мъже, БНТ 3/Евроспорт 2

13:00 ч. Баскетбол: ЦСКА – Черноморец, НБЛ, MAX Sport 2

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

13:00 ч. Автомобилизъм: Световен рали шампионат: Монте Карло, MAX Sport 3

13:30 ч. Футбол: Дженоа – Лече, Серия А, Ринг

13:45 ч. Футбол: Уест Бромич – Уулвърхемптън, ФА Къп, Диема спорт 2

14:00 ч. Баскетбол: Гран Канария - Реал М, Лига Ендаса, Диема спорт 1

14:00 ч. Футбол: Монпелие – Лил, Лига 1, Нова спорт

14:30 ч. Футбол: Хамбургер – Карлсруе, Втора Бундеслига, Диема спорт 3

14:30 ч. Ски бягане: СК в Гомс, масов старт на 20 км, мъже, Евроспорт 1

Жирона продължава похода си в Ла Лига

Жирона

15:00 ч. Футбол: Селта – Жирона, Ла Лига, MAX Sport 4

15:30 ч. Футбол: Фейенорд – Твенте, Ередивизия, MAX Sport 1

16:00 ч. Футбол: Уотфорд – Саутхемптън, Чемпиъншип, Диема спорт 1

16:00 ч. Футбол: Монца – Сасуоло, Серия А, MAX Sport 3

16:00 ч. Футбол: Реймс – Нант, Лига 1, Нова спорт

16:00 ч. Футбол: Верона – Фрозиноне, Серия А, Ринг

16:00 ч. Колоездене: Купа на Франция, ГП на Марсилия, мъже, Евроспорт 2

16:30 ч. Футбол: Ливърпул – Норич, ФА Къп, Диема спорт 2

16:30 ч. Футбол: Унион Берлин – Дармщат, Бундеслига, Диема спорт 3

16:45 ч. Волейбол: Купа на Италия, А1, MAX Sport 2

17:15 ч. Футбол: Кадис - Атлетик Билбао, Ла Лига, MAX Sport 4

18:00 ч. Футбол: Таджикистан – ОАЕ, Купа на Азия, Диема спорт 1

18:05 ч. Футбол: Тулуза – Ланс, Лига 1, Нова спорт

18:30 ч. Футбол: Нюпорт Каунти - Манчестър Юн, ФА Къп, Диема спорт 2

18:30 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – Бохум, Бундеслига, Диема спорт 3

19:00 ч. Футбол: Екваториална Гвинея – Гвинея, КАФ, MAX Sport 1

19:00 ч. Волейбол: Левски – Пирин, MAX Sport 2

Голямо дерби в Серия А

Фенове на Лацио

19:00 ч. Футбол: Лацио – Наполи, Серия А, MAX Sport 3

19:30 ч. Футбол: Севиля – Осасуна, Ла Лига, MAX Sport 4

20:00 ч. Футбол: Фарензе – Порто, Премиер лига, Ринг

20:30 ч. Футбол: ПАОК – Панатинайкос, Диема спорт 3

21:45 ч. Футбол: Пари Сен Жермен – Брест, Лига 1, Диема спорт 1

21:45 ч. Футбол: Фиорентина – Интер, Серия А, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Египет – Конго, КАФ, МАХ Sport 1

22:00 ч. NFL: Балтимор Рейвънс - Канзас Сити Чийфс, MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Валенсия, Ла Лига, MAX Sport 4

22:30 ч. Баскетбол: Индиана Пейсърс - Мемфис Гризлис, НБА, Диема спорт 2

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ФУТБОЛ СВЯТ:

Кошмар с дузпи коства успеха на Милан, "росонерите" се сгромолясаха в края (ВИДЕО)

Официално: Шави напуска Барселона след поредния гаф

Резултати от ФА Къп: Нюкасъл и Брайтън са напред, Груев и Лийдс ще преиграват (ВИДЕО)

На върха е ветровито: Байер Леверкузен стъпи накриво в Бундеслигата (ВИДЕО)

8-голово шоу: Барса обърна, но бе ударена в 99-ата минута от "жълтата подводница" (ВИДЕО)

И Влахович не бе достатъчен на 10 от Ювентус срещу предпоследния (ВИДЕО)

Байерн с труден успех в баварското дерби с Аугсбург, Щутгарт сгази РБ Лайпциг (ВИДЕО)

Спорт по телевизията днес – 27 януари 2024 г.

Сити изхвърли драматично Тотнъм от ФА Къп, Челси и Вила се спукаха да изтърват (ВИДЕО)

След житейски трудности: Световен вицешампион влезе в психиатрия

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
“Отговорите“: С Иван Гешев, проф. Румяна Коларова и д-р Светлана Димитрова (ВИДЕО)

Ето темите в специалното издание на седмичното обзорно преда...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Спорт по телевизията днес – 28 януари 2024 г.
Спорт по телевизията днес – 28 януари 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 28 януари 2024 година: 11:30 ч. Ски: СК в Кортина д'Ампецо, супер Г, жени, Евроспорт 2 12:20 ч....

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Слави Трифонов: В София е извършена масова, организирана, контролирана фалшификация на изборите
Слави Трифонов: В София е извършена масова, организирана, контролирана фалшификация на изборите

"Неведнъж съм казвал, че появата на ПП и ДБ и влизането им във властта , за съжаление, се оказа най-голямото нещастие за демокрацията в нашата страна....

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Бързо отслабване - ендокринолог разкри златната формула
Бързо отслабване - ендокринолог разкри златната формула

Според руския ендокринолог и кандидат на медицинските науки Зухра Павлова, има едно просто правило за бързо отслабване. Златно правило за...