Отборът, който се целеше в световната титла на Мондиал 2026, остана без треньор

Промени в един от "скритите фаворите" на Световното първенство по футбол миналото лято. Става въпрос за националния отбор на Япония, чийто селекционер Хаджиме Мориясу ще подаде оставката си следващата седмица. Това стана ясно от изявление на членове на федерацията. Мориясу, който е най-дългогодишният селекционер на Япония, първоначално трябваше да води отбора на Азиатската купа в Саудитска Арабия през януари, преди да предаде щафетата на настоящия селекционер на националния отбор до 23 години Го Оива.

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Но Азиатската футболна конфедерация обяви миналата седмица, че турнирът ще бъде отложен за декември 2027 година поради извънредни обстоятелства в региона, след атаките на хути срещу страната-домакин. Това остави Мориясу в несигурност, като ръководството на Японската футболна асоциация миналата седмица отказа да уточни кога ще се състои предаването на треньорските функции. В петък, 13 ноември, стана ясно, че приятелските мачове на Япония в Сингапур срещу Бразилия в събота и срещу Парагвай във вторник ще бъдат последните за Мориясу начело на отбора.

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58-годишният треньор пое поста след Световното първенство през 2018 година. Той изведе Япония до сензационни победи над Германия и Испания, преди отборът да отпадне на 1/8-финалите след дузпи срещу Хърватия на Мондиал 2022 в Катар. Отборът пристигна на тазгодишното Световно първенство в Северна Америка с огромни амбиции и дори говореше за титла, но допусна да загуби с 1:2 от Бразилия след гол в последната минута.