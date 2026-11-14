Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Кой има имен ден днес, 14 ноември 2026 г. Честито!

14 ноември 2026, 5:55 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 14 ноември 2026 г. Честито!

На 14 ноември 2026 г. своя имен ден отбелязват хората, които са кръстени с името Филип, Фильо, Филка, Филипина, Филипа и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Филип - един от дванадесетте апостоли. Проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Вършел чудеса - възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Завършил в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него.

Църковен празник на 14 ноември: Спазват се важни традиции и обичаи

Пожелания

Нека твоят празник бъде тържество на любовта, приятелството и верността! Бъди честит, щастлив, успешен и нека късметът винаги бъде до теб!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

Честит имен ден! Този ден е специален - бъди специална и ти! Нека този ден ти донесе всичко, за което си мечтала и то винаги да остане в живота ти!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имен ден имен ден днес
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес