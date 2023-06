Стана ясен последният 20-и отбор, който ще играе в Серия А през новия сезон

Двата тима завършиха редовния сезон с равен актив от точки на 18-о място. От този сезон организаторите на Серия А решиха да не се гледат други показатели като голова разлика и преки двубои, а да се играе бараж между отборите с равен брой точки.

Специя се сбогува с мястото си в Серия А след три сезона, прекарани в елита. Другите два отбора, които вече напуснаха първенството, са Кремонезе и Сампдория, като Кремонезе се задържа един сезон в елита, а Сампдория бе част от Серия А в продължение на 10 години.

Новаците в Серия А са отборите на Фрозиноне, Дженоа и Каляри.

Spezia have been RELEGATED to Serie B 📉



Spezia lost the relegation playoff to Verona and will now join Cremonese and Sampdoria in Serie B next season 😔⬇️ pic.twitter.com/I5AUHXZ6e8