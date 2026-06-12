Светкавичен обрат: Моуриньо и Реал Мадрид отмъкнаха Бернардо Силва под носа на Барселона

Жозе Моуриньо официално се завърна на "Бернабеу" и веднага започна да конструира новия състав на Реал Мадрид. Първото ново попълние след пристигането му ще бъде националът на Португалия Бернардо Силва. Това съобщи италианският спортен журналист Фабрицио Романо в социалните си мрежи. Очаква се халфът да се обвърже с двугодишен договор с "белите".

Бернардо Силва подписва за две години с Реал Мадрид

Силва ще премине в кралския клуб със свободен трансфер, след като осем години носи екипа на Манчестър Сити. В договора му е предвидена клауза за евентуално удължаване с един сезон.

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Няколко европейски гранда се бореха за подписа на португалеца. Сред тях са Барселона и Атлетико Мадрид. Те преговаряха с мениджърите на Силва от известно време, но намесата на Реал от последните 48 часа доведе до окончателното решение на халфа. Според Фабрицио Романо и някои каталунски медии португалецът е имал устно споразумение за договор за 2 години с Барса, но след като те не подобрили офертата си при включването на Атлетико и Реал, Силва променя посоката на трансфера си.

Бернардо Силва изигра общо 53 мача през изминалия сезон, в които се разписа три пъти и направи пет асистенции. Това третото ново попълнение за Реал Мадрид, които вече привлякоха Дензъл Дъмфрис и Ибрахима Конте.

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