ФИФА сложи край на полемиката около отменения гол на Хърватия срещу Португалия (ВИДЕО)

Отборът на Хърватия стана жертва на едно от най-странните решения в историята на световното първенство по футбол в мача срещу Португалия, а причината за това вече е изяснена. "Ватрените" претърпяха драматична загуба с 1:2 от Кристиано Роналдо и компания на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Иван Перишич откри резултата в 53-а минута, за да даде преднина на своя тим, който до голяма степен доминираше през целия мач. Малко след това Роналдо изравни, но попадението му бе отменено заради много спорна засада.

Изключителна драма между Хърватия и Португалия

Минути по-късно беше отсъдена дузпа в полза на Португалия след фаул срещу Ренато Вега, което даде на легендарния №7 шанс да влезе в историята. Преди тази вечер Роналдо никога не беше отбелязвал гол в елиминационна фаза на световното първенство през 20-годишната си кариера на тази сцена, но в този момент застана зад топката и превърна дузпата в гол, изравнявайки резултата. Роналдо бе заменен малко след това от Гонсало Рамош, който в крайна сметка донесе успеха на "мореплавателите" в 94-а минута.

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Невероятно, но в 13-а минута от добавеното време на мача хърватите отново изравниха. Йошкко Гвардиол прати прецизен удар директно в мрежата на Диого Коста. Голът обаче беше отменен след намесата на ВАР поради засада на двама играчи при подготовката на атаката - Игор Матанович и Марио Пашалич. При центрирането Матанович изглежда пропусна да удари с глава, като топката вместо това се отби в португалеца Вейга и отскочи в посока на Пашалич, който я докосна напречно към вратата към крака на Гвардиол. Въпреки това, ако Матанович наистина е докоснал топката в момента, в който изглеждаше, че я е пропуснал, тогава Пашалич видимо е бил в положение на засада, когато овладя центрирането и асистира на хърватския голмайстор.

Странно, но норвежкият съдия Еспен Ескас беше извикан пред екрана на ВАР, за да прегледа различни ъгли на инцидента, нито един от които не изглеждаше способен да определи със сигурност дали Матанович е докоснал топката. Първоначално изглеждаше, че Ескас е счел, че показаните му кадри предоставят неопровержимо доказателство за докосване с глава, което поставя Пашалич в засада и лишава Хърватия от това, което би било легендарен изравнителен гол срещу Португалия. Въпреки това обяснението за това решение в последната минута е, че в топката е вграден сензор, който регистрира дори и най-лекото докосване, като по този начин потвърждава участието на Матанович и предоставя категорично доказателство за докосване с глава.

Официална позиция на ФИФА

Инцидентът предизвика масова полемика и ФИФА се наложи да излезе с официална позиция, в която конкретно обясни мотивите зад това решение. Управителният орган потвърди, че сензорите в топката са засекли докосване от страна на Матанович. В изявление, публикувано на в социалната платформа "X" заедно със снимка на инцидента, ФИФА заяви: "Според данните, предоставени от технологията Connected Ball Technology, вградена в топката Adidas Trionda, беше доказано, че хърватинът Игор Матанович е докоснал топката при подготовката на гола срещу Португалия, което позволи на съдията правилно да отсъди засада и да отмени гола. IMU сензорите, вградени в топката, са в състояние да установят дори и най-лекия допир, който се показва на зрителите по време на предаването като графика на сърдечния ритъм, и предоставят на съдиите безпрецедентно количество данни за вземане на бързи и точни решения."

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Here is the explanation of the offside call in the game between Portugal and Croatia 🇵🇹🇭🇷



Every ball in this World Cup has a sensor inside that is registering even lightest touch. The moment the Croatian player touched the ball with his head or even hair his teammate was on the… pic.twitter.com/cpI8CFkQh6 — Mario (@PawlowskiMario) July 3, 2026