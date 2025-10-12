Съседка на България взе скалпа на №1 в групата си в 95-ата минута и мечтае за Световното в САЩ (РЕЗУЛТАТИ)

Северната съседка на България - Румъния, постигна драматичен успех с 1:0 у дома над лидера в групата си H Австрия в квалификационна среща за Световното първенство по футбол през 2026 година. В Букурещ единственото попадение в мача реализира появилият се от скамейката централен защитник Върджил Гица в петата минута от добавеното време. Така румънците събраха 10 точки на третата позиция - на 3 зад втория Босна и Херцеговина и 5 от днешния си противник.

Без Гърция на Мондиал 2026

Междувременно друга наша съседна страна - Гърция, загуби и математически шансове за участие на Мондиал 2026. "Елините" бяха победени с 1:3 от Дания на "Паркен". Расмус Хьойлунд, Йоаким Андерсен и Микел Дамсгор вкараха за скандинавската селекция, която събра 10 точки в квалификационна група С. Толкова има и Шотландия, а Гърция и Беларус са с по 3 пункта, което предрешава изхода на групата.

🚨 🇷🇴 Romania scored a 90+5th minute winner against 🇦🇹 Austria, which kept them ALIVE in the race for the Top 2 spot in Group H!



🥳 🇸🇲 San Marino have also celebrated this goal, as they still have a chance to enter the qualifying Play-offs via the Nations League! pic.twitter.com/puALTEqp6p — Football Rankings (@FootRankings) October 12, 2025

Хърватия пък не стъпи накриво у дома срещу Гибралтар и се наложи с 3:0. В 30-ата минута Тони Фрук вкара с глава първи гол за "ветрените" в своята кариера. През втората част Ловро Майер изпусна дузпа, преди резервата Лука Сучич да удвои преднината на "шахматистите". В добавеното време Мартин Ерлич също се разписа. Хърватите са с 16 точки от шест в група L, Гибралтар – 0 т. След „шахматистите“ са Чехия (13 т.) и Фарьорски острови (12 т.), които пренаписват историята си.

Резултати от световните квалификации на 12 юни

ШОТЛАНДИЯ – БЕЛАРУС 2:1

ДАНИЯ – ГЪРЦИЯ 3:1

НИДЕРЛАНДИЯ – ФИНЛАНДИЯ 4:0

ЛИТВА – ПОЛША 0:2

САН МАРИНО – КИПЪР 0:4

РУМЪНИЯ – АВСТРИЯ 1:0

ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ – ЧЕХИЯ 2:1

ХЪРВАТИЯ - ГИБРАЛТАР 3:0

