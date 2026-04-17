Тежки минути в съблекалнята: Флорентино Перес потърси сметка от звездите на Реал Мадрид

Минути след тежката загуба на Реал Мадрид с 3:4 от Байерн Мюнхен, президентът на клуба Флорентино Перес е изразил разочарованието си пред футболистите на “Кралския клуб”, споделят от Cadena COPE. Перес е бил категоричен във възмущението си от цялостното представяне на тима. Основните му критики са били насочени към липсата на отдаденост от страна на футболистите.

Флорентино Перес атакува футболистите за липса на отговорност

“Оценявам усилията ви днес, но този сезон се превърна в истинско разочарование за всички. Знаете колко е взискателно да бъдеш играч на Реал Мадрид. Един сезон без титла е провал, защото ние сме Реал Мадрид, но два сезона без титла – това е абсолютно недопустимо”.

“Знаете, че да си играч на Реал Мадрид е привилегия за един футболист и че всеки мечтае да носи фланелката на нашия клуб. Освен привилегия, носенето на тази фланелка е и отговорност, а много от вас не поеха тази отговорност. Не бяхте на висотата на изискванията на клуба”, е заключил Перес.

От Реал Мадрид поемат значителен удар след отпадането от любимия турнир и изоставането на девет точки зад Барселона в класирането на Ла Лига. Лошото им представяне гарантира втори пореден сезон без спечелен трофей от значимо първенство. Тези резултати идват на фона на високите очаквания след привличането на Килиан Мбапе.

