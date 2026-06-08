Марта Вачкова стана баба за първи път (СНИМКИ)

66-годишната актриса Мартина Вачкова вече е баба. Преди броени дни дъщеря ѝ Рада я е дарила с внуче, което носи името Сава.

Както съобщиха от болница "Шейново" във Facebook, малкият е проплакал на 1 юни - Деня на детето. Той е роден по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на лечебното заведение, с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра.

"Поводът е още по-специален, защото и самата Марта Вачкова е родена в "Шейново". Традицията е спазена", похвалиха се от болницата.

Коя е Рада Миладинова

29-годишната Рада е единственото дете на Мартина Вачкова, като през годините актрисата многократно е споделяла, че двете са много близки. Баща ѝ Радко Миладинов е бизнесмен.

Рада, за разлика от известната си майка и дядо си - легендарния актьор Григор Вачков, предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. По професия е графичен дизайнер и илюстратор.

"Рисуването е нещо необяснимо. За мен този изказ е по-лесен, отколкото да пиша или да се обяснявам. Затова понякога чувствам, че мога да нарисувам даже това, което мисля", казва Рада преди години в интервю за "24 часа".