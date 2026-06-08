Войната от Шампионска лига продължава на пазара: Арсенал и ПСЖ в битка за английски национал

Полузащитникът на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт се очертава като едно от най-горещите имена в летния трансферен прозорец. Според информация на The Sun интерес към английския национал проявяват както Арсенал, така и шампионът от Шампионска лига Пари Сен Жермен.

Морган Гибс-Уайт подпали нова война между Арсенал и ПСЖ веднага след края на битките в Шампионска лига

Мениджърът на "артилеристите" Микел Артета търси варианти за подсилване на офанзивната линия и Гибс-Уайт е сред основните алтернативи, ако клубът не успее да осъществи трансфера на Морган Роджърс от Астън Вила.

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В същото време ПСЖ също следи внимателно развитието на полузащитника след впечатляващия му сезон. Гибс-Уайт се утвърди като един от лидерите на Нотингам Форест и реализира 15 попадения. Общата му статистика през сезон 2025/26 е още по-впечатляваща - 18 гола и 7 асистенции в 53 мача във всички турнири. Тези показатели значително увеличиха интереса към него.

Гибс-Уайт е част от Нотингам Форест от лятото на 2022 година и има действащ договор до юни 2028 г. Именно заради дългосрочния контракт се очаква английският клуб да поиска сериозна трансферна сума, ако реши да се раздели със своята звезда. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 70 милиона евро.

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