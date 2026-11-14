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Милан набеляза наследник на Модрич в Бундеслигата

14 ноември 2026, 23:31 часа 247 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Милан набеляза наследник на Модрич в Бундеслигата

Въпреки напредналата си възраст, Лука Модрич продължава да се противопоставя на биологичния часовник на "Сан Сиро". Хърватският ветеран поднови договора си с Милан през лятото и поддържа високо ниво на игра, което оправдава продължаващото му присъствие в стартовия състав. Самият Модрич остава оптимистичен за бъдещето си, като заявява, че докато се чувства така, както се чувства в момента, няма причина да се оттегли. Въпреки това ръководството на "росонерите" е напълно наясно, че трябва да се подготви за неизбежния ден, в който легендарният плеймейкър ще окачи бутонките, което води до засилено търсене на стилистичен наследник, който да диктува играта от дълбочина.

Милан след отблизо развитието на германски национал

Макар че по-рано клубът разглеждаше Ардон Яшари като потенциално решение, неговата форма напоследък и специфичните му тактически характеристики накараха скаутския отдел да проучи други варианти. С предстоящото пристигане на Маркус Кроше като нов спортен директор се очаква Милан да се насочи по-силно към германския пазар, където Кроше притежава обширни познания и доказан опит в откриването на елитни таланти за съвременния футбол.

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Така основната цел на "росонерите" се очертава да бъде Анджело Щилер от Щутгарт. На "Сан Сиро" виждат в германския национал идеалния профил, който да поведе следващото им поколение. 25-годишният играч се превърна в откритие в Бундеслигата, като си спечели репутация с играта си като дълбоко разположен плеймейкър и прецизните си подавания с левия крак. Способността му да контролира темпото на мача отразява качествата, които Милан цени в Модрич, което го прави естествен избор за тази роля.

Анджело Щилер

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Финансовите параметри на евентуална сделка вече стават ясни, като в момента играчът е защитен с фиксирана клауза за откупуване. Въпреки това има предположения, че Щутгарт може да бъде принуден да влезе в преговори, ако играчът изрази желание да премине в италианския гранд. Според последните информации от "SempreMilan", в договора на Щилер е заложена клауза за откупуване в размер на 40 милиона евро, а няколко големи клуба го наблюдават внимателно. Тази оценка представлява значителна инвестиция, но такава, която ръководството на "росонерите" може да счете за необходима, за да гарантира плавен преход в ерата след Модрич.

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Милан Щутгарт Лука Модрич
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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