Дрогба посочи причината, поради която Килиан Мбапе не спечели "Златната топка"

Легендата на футбола Дидие Дрогба коментира резултатите от тазгодишното издание на "Златната топка", като хвърли светлина върху загубата на Килиан Мбапе в надпреварата. Нападателят на Реал Мадрид завърши на второ място зад Хари Кейн с разлика от едва 28 точки. Капитанът на Англия преживя забележителен сезон, отбелязвайки 73 гола и давайки 8 асистенции, с които помогна на Байерн Мюнхен да спечели три трофея и бронзовите медали от Мондиал 2026 с "трите лъва". Така Кейн стана първият английски играч, спечелил "Златната топка" за последните 25 години, откакто Майкъл Оуен грабна наградата през 2001 година.

Дрогба обясни загубата на Мбапе от Хари Кейн

От своя страна Мбапе блесна на Световното първенство в Северна Америка. Той изведе Франция до четвърто място като голмайстор на турнира с 10 попадения, като се изкачи на върха в класацията на най-резултатните футболисти в историята на световните първенства. Той имаше най-много попадения и в Ла Лига, и в Шампионска лига. Един от основните фактори, довели до пропускането на наградата от страна на Мбапе, беше сезонът без трофеи в Реал Мадрид, докато Кейн доминираше в германския футбол редом с баварския гранд.

ОЩЕ: Моуриньо останал шокиран от класирането на звезда на Реал Мадрид за "Златната топка"

Негативният образ на Мбапе му струва "Златната топка"

Дрогба, който счита капитана на Франция за един от любимите си играчи, изрази собственото си мнение за загубата. Той предположи, че публичният образ на Мбапе и мащабната медийна кампания около него може би са навредили на шансовете му. В интервю за вестник "Le Parisien" Дрогба заяви: "Мисля, че ако Мбапе беше спечелил Световното първенство, щеше да бъде коронован със "Златната топка" два пъти поред. Беше много близо, особено като се има предвид, че той показва отлични изяви с Реал Мадрид. Хари Кейн също не спечели Шампионска лига, не знам, опитвам се да разбера какво се случи."

"Може би това е свързано и с негативния образ, който се е формирал за него", продължи бившият нападател на Челси. "Във Франция се отнасяме много строго към Мбапе в частност, а и към играчите, които заемат ясни позиции като цяло, а Мбапе е точно такъв играч." Някои фенове, обясни Дрогба, предпочитат по-тихи, по-малко противоречиви играчи: "Понякога предпочитаме играчи, които се представят по-вежливо и сдържано, но няма смисъл да се опитваме да променим личността на Мбапе, защото истинската му същност рано или късно ще излезе наяве. Той трябва да остане верен на себе си дори ако това означава да води истинска битка за себе си."

ОЩЕ: Меси се завърна в идеалния отбор на света, но носителят на "Златната топка" остана извън него!