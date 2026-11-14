Героят Холанд върна Норвегия на правия път, издънка за защитник на ЦСКА 1948 в Лигата на нациите

Националният отбор на Норвегия прекъсна серия от три поредни загуби в Лигата на нациите. "Викингите" постиггнаха успех с 3:1 срещу Уелс в мач от Група 4 на Лига А. Победата запази живи надеждите на норвежците за второто място в групата и класиране за 1/4-финалите на турнира. В другия ранен мач за деня Унгария записа победа при визитата си на Грузия в Група 2 в Лига Б.

Норвегия се върна на правия път в Лигата на нациите

Суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд влезе в обичайната си роля на герой. Нападателят на Манчестър Сити се отличи с гол и асистенция за успеха, който остави тима на второ място в класирането с 6 точки. Лидер и победител в групата е Португалия с 12 точки. Португалците приемат тази вечер тима на Дания, който също като Норвегия има 6 точки и двата отбора ще се борят за втората позиция. Антонио Нуса и Андреас Шелдеруп дадоха преднина на Норвегия, но Дейвид Брукс върна едно попадение за Уелс. Ерлинг Холанд, който асистира за втория гол, оформи крайното 3:1 от дузпа в 88-а минута.

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Унгария оглави групата си

Междувременно отборът на Унгария победи Грузия с 2:0 като гост и оглави класирането в групата с 10 точки, две повече от втория Северна Ирландия, който по-късно тази вечер приема Украйна. Автогол на защитника на ЦСКА 1948 Лаша Двали и попадение на Барнабаш Варга в края на мача донесоха успеха на унгарците.

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