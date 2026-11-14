Бивш футболист се кандидатира за президент на Германия

Партията "Алтернатива за Германия" (AfD) издигна изненадващ кандидат за президент на Германия. Става въпрос за бившия футболист и световен шампион с бундестима от Мондиал 1990 - Томас Бертолд. Решението бе взето по време на официална среща на федералния изпълнителен комитет на партията и ръководителите на регионалните ѝ структури, която се проведе в събота, 14 ноември. Изборите ще се проведат на 30 януари 2027 година.

Томас Бертолд се кандидатира за президент

По-рано блокът CDU/CSU издигна Илзе Айгнер, председателка на баварския Ландтаг (провинциален парламент), за своя кандидат за президентския пост. Социалдемократите и Зелените изразиха подкрепата си за Айгнер, което означава, че тя ще си осигури мнозинство във Федералната конвенция, която избира президента. Тепърва се очаква да се види кой ще подкрепи Бертолд.

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Защитникът Бертолд играеше за Рома, когато Германия триумфира пред родна публика на Мондиал 1990. Той участва и във финала на Световното първенство през 1986 година, когато Германия загуби от Аржентина в Мексико. През 1991 година се присъедини към Байерн Мюнхен, а през 1993 година премина в Щутгарт. След като окачи бутонките на куката, той беше за кратко време треньор на Фортуна Дюселдорф. Днес може да бъде видян как играе в турнирите за бивши професионалисти за отбора "Швабия Ол-Старс" заедно с Карл-Хайнц Фьорстер и Гидо Бухвалд, както и как пише колонка за списанието "Kicker". Той също така се занимава с благотворителна дейност в полза на южноамериканските деца, живеещи на улицата.

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