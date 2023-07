Тим от Висшата лига извива ръцете на Ливърпул за желан играч, иска му нереална сума

19-кратният шампион на Англия е в търсене на дефанзивен полузащитник, който да разполага с добра физика. "Червените" са набелязали няколко имена, като сред тях е и това на Ромео Лавиа, който е желан и от отборите на Арсенал и Челси.

Според Пол Горст интересът на Ливърпул към Лавиа е сериозен, но в преговорите между двете страни няма особен напредък, тъй като Саутхямптън е поставил цена на играча в размер на 50 милиона паунда. На "Анфийлд" смятат тази цена за твърде висока.

Ливърпул е готов да стигне до сделка за Лавиа, но само при приемлива цена. На този етап от Саутхямптън остават непреклонни и продължават да настояват да получат исканата от тях сума. Ако исканата цена не се промени, Ливърпул ще се насочи към друг дефанзивен халф.

Ливърпул вече похарчи 110 милиона евро за двама нови полузащитници, но не е готов да плати още близо 58,5 млн. евро (50 млн. паунда) за Лавиа.

Liverpool's recruitment staff have turned their attentions to a more defensive minded midfielder with Roméo Lavia heading up that potential shortlist.



Interest in Lavia is genuine but Southampton's £50m asking price has so far yielded little progress.



