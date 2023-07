Ливърпул не пести средства - извади 70 милиона за още един полузащитник

"Червените" активираха откупната клауза на унгарския халф на РБ Лайпциг Доминик Собослай, която е на стойност 70 милиона евро. За трансфера разкри Фабрицио Романо, който допълва, че още днес (1 юли) унгарецът ще премине първата част от медицинските тестове.

Ако всичко е наред с медицинските прегледи, Собослай ще бъде официално представен като играч на Ливърпул. Така мърсисайдци ще похарчат общо 110 милиона евро само за двама полузащитници - зоната, в която отборът на Юрген Клоп се нуждае най-много от подсилване.

Първоначално Ливърпул преговаряше с ръководството на Лайпциг за по-ниска цена, но клаузата за откупуване на Собослай бе до 30 юни. Така "червените" нямаха друг избор, освен да извадят 70 милиона евро и да уведомят Лайпциг, че го привличат на тази цена.

Иначе няколко часа по-рано Ливърпул изпрати свой халф в РБ Лайпциг, продължавайки добрите трансферни взаимоотношения между двата отбора.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. 🚨🔴🇭🇺 #LFC



€70m deal done, to be signed soon.



Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.



Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a