Той може да задмине успехите на Кевин де Бройне в Ман сити, ако Гуариола отстрани най-голямата слабост в играта му

"Не съм виждал никого толкова добър!" Това заяви един от бившите играчи на Манчестър Сити Гаел Клиши за една от настоящите звезди на "гражданите". Става въпрос за Раян Шерки, за когото дори заяви, че може да достигне нивото на Кевин Де Бройне, ако оправи голямата си "слабост". Бившият ляв защитник на Сити е тренирал непокорния атакуващ полузащитник, когато е играл за отбора на Франция до 21 години, и даде специална представа за това какво може да предложи на Пеп Гуардиола. Клиши очерта единствения аспект от играта му, който трябва да подобри, за да блесне наистина на стадион "Етихад".

Шерки впечатли в дебюта си и си спечели сравнения с легендата на Сити

Шерки вкара гол още при дебюта си за Сити срещу Уулвърхямптън след преминаването си от Лион през лятото за 30 млн. паунда. Той обаче получи контузия във втория си мач срещу Тотнъм, която го извади от строя за два месеца. Клиши, който игра за Сити между 2011 и 2017 г., вярва, че полузащитникът може да бъде изключително успешен за отбора на Гуардиола.

Клиши заяви пред GOAL, чрез BetMGM: "Ако говорим за качеството на играча, не съм виждал никого толкова добър. Ако успее да доведе играта си без топка до определено ниво, мисля, че можем да говорим за играч, който може да достигне цифрите на Кевин Де Бройне. В тесни пространства, в ключови зони на терена, той може да създаде опасност. А това е, което искате в Сити. Когато играеш срещу отбор с нисък блок и защита от петима души, няма много пространства. Така че трябва да имаш качество по крилата, което според мен малко липсва на Сити."

ОЩЕ: Огромен удар за Пеп Гуардиола още на старта на сезона

Клиши посочи най-голямата слабост в играта на Шерки

Освен че похвали Шерки, Клиши посочи и един аспект от играта си, върху който трябва да се работи. Той обясни: "Той трябва да покаже, че може да се справя и без топката, когато отборът му не я владее. Защото знаем, че това е неговият проблем. Това е неговата слабост. Това беше неговата слабост, когато беше с нас във Франция. Ако Пеп успее да го изведе на друго ниво извън владеенето на топката, мисля, че той ще бъде невероятен играч за Сити. И мисля, че това е типът играч, който Пеп иска. Сега във Висшата лига не става въпрос само за това да притежаваш топката, а и за това как се справяш с преходите. И там е голямата работа за Пеп."

Сити направи най-лошия си старт на сезона, след като взе три точки от първите си три мача, но Клиши вярва, че Гуардиола скоро ще обърне резултатите. В неделя Сити се изправя срещу Манчестър Юнайтед, а следващата седмица гостува на Арсенал. Пеп се отрече от своята максима преди предстоящото дерби на Манчестър.