Аморим коментира вратарските рокади и каза кой ще пази срещу Сити. Пеп се отрече от своя максима

Мениджърите на Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити - Рубен Аморим и Хосеп Гуардиола, дадоха пресконференции преди градското дерби от четвъртия кръг на Висшата лига. Португалският специалист коментира вратарските рокади в тима си и разкри, че Алтай Байъндър ще пази срещу "гражданите". Пеп от своя страна засегна същия пост, попитан за новото попълнение Джанлуиджи Донарума. Наставникът на Сити явно ще се отрече от свое верую и няма да кара италианецa да участва много активно в изнасянето на топката, както го правеше Едерсон.

Алтай ще пази за Юнайтед, Донарума няма да е като Едерсон

“Алтай ще продължи да бъде титуляр. Това е различна лига, различна страна, различни тренировки и топка за Сан Ламенс. Той е вратар с голям потенциал. Наясно съм, че в момента един вратар трябва да бъде много здрав физически. Сега гледаме настоящата ситуация, но също така отправяме поглед и към бъдещето. По малко и от двете. Ще се опитаме да създадем възможност двамата да се борят за тази позиция, но за мен е ясно, че Алтай ще стартира в неделя. Ламенс има потенциал да бъде вратар на тима за много години напред", заяви Аморим.

🚨🧤 Altay Bayindir will start for Man United against Man City, Rúben Amorim confirms.



“I'm pleased with Lammens, he has a lot of potential. Now we are in the moment that the goalkeeper needs to be really strong and have a lot of experience”. pic.twitter.com/7uctyjIWio — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2025

След това той коментира и отсъствието на новото попълнение Матеус Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт: “Матеус Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт са аут за този мач. Не знам колко време ще отнеме да се възстановят. Те полагат много усилия, която е много добре. Не искам да се обвързвам с конкретни срокове, защото ако питате Куня, той ще ви каже, че е готов още за неделя. Ще следим ситуацията ден за ден".

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че не иска Джанлуиджи Донарума да прави това, което правеше Едерсон. “Винаги се опитвам да се адаптирам към качеството на играчите. Няма да изисквам от Джиджи да прави нещо, с което се чувства некомфортно. В лицето на Едерсон говорим за най-добрият вратар, който съм виждал, по отношение на разпределяне, къси и дълги подавания. Не взехме Джиджи да прави същото като Едерсон. Той има други качества”, коментира Гуардиола.

