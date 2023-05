Томас Мюлер отговори дали ще напусне Байерн

Мюлер призна, че е водил разговор с изпълнителния директор на клуба Оливер Кан за своето бъдеще, но такива разговори се водят постоянно. 33-годишният футболист е с легендарен статут в Мюнхен и феновете няма да приемат никак добре евентуално негово напускане.

Thomas Müller speaking to @cfbayern



Did you tell the bosses you're playing at Bayern next season?



Müller: "Yes. At least one report this week was correct. These conversations happen again and again. Sometimes even at the kitchen table. This time it was in OIiver Kahn's office pic.twitter.com/xlbScRi5a2

