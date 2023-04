Топ 4 е под въпрос: Интер се издъни в края срещу Салернитана (ВИДЕО)

Интер стартира силно и поведе в 6-ата минута с гол на Госенс, който засече топката след пас с глава на Лукаку. До почивката гостите пропиляха доста възможности, а в най-голям грешник се превърна именно белгийският таран. Трябва да отдадем заслуженото и на стража на домакините Очоа, който се отчете с феноменални намеси.

ОЩЕ: Расистки обиди към Лукаку донесоха ново наказание на Ювентус

🇲🇽🇮🇹 Memo Ochoa vs Inter today in Serie A:



- 10 SAVES 🧤

- 2.98 goals prevented ⛔

- 21 accurate passes (70%)



Salernitana manages to get 1 POINT in a game that could've ended 0-4 for Inter!



MASTERCLASS ⭐ pic.twitter.com/KI4zT8tzOi