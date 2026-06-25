Трансферен удар: Байерн Мюнхен уреди нов германски национал

Байерн Мюнхен е на крачка от привличането на още едно силно име от германския футбол, като клубът е постигнал договорка с Айнтрахт Франкфурт за трансфера на национала Натаниел Браун. Според информацията между двата клуба вече има принципно съгласие по всички основни параметри на сделката, като остава единствено финализирането на формалностите около преминаването на 23-годишния ляв бек.

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Байерн е готов да плати около 55 милиона евро за правата на футболиста, който се утвърди като един от най-перспективните играчи на поста си в Бундеслигата. Още преди да бъде постигнато споразумението между клубовете, Браун вече е бил съгласувал личните си условия с баварците и е изразил ясно желание да продължи кариерата си именно в Мюнхен, въпреки интереса към него от страна на Арсенал и Челси.

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Айнтрахт от своя страна привлече Браун през 2024 година за сравнително скромната сума от 3.5 милиона евро, което превръща предстоящия трансфер в значителна финансова печалба за клуба от Франкфурт.

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