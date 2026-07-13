Франция - Испания: Кога и къде да гледаме първия 1/2-финал на Мондиал 2026?

Националният отбор на Франция се изправя срещу представителния тим на Испания в първия полуфинал от Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Двубоят обещава да бъде истинско зрелище, тъй като е повторение на 1/2-финала от Евро 2024. Тогава „Ла Фурия“ спечели срещата с 2:1, а след това триумфира с отличието.

Франция – Испания: Начален час и ТВ

Франция достигна до полуфиналите на Мондиал 2026, след като в предишния си двубой победи националния тим на Мароко с 2:0. Испания пък се класира за този етап от надпревара след труден успех над състава на Белгия. Победителят от предстоящия сблъсък ще се изправи във финала на Световното първенство срещу победителя от мача между Аржентина и Англия.

В колко часа започва мачът между Франция и Испания?

Двубоят от полуфиналите на Световното първенство между Франция и Испания ще се състои на 14 юли, вторник. Срещата ще бъде в удобно за гледане време в България като ще започне в 22:00 часа.

Кои телевизии ще дават двубоя между Франция и Испания?

Мачтът между Франция и Испания ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчва срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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