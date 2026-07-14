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Какво щеше да стане, ако Меси бе размахал пръст на старшината при ПТП? (ВИДЕО)

14 юли 2026, 12:00 часа 823 прочитания 0 коментара

В последния двубой на Аржентина суперзвездата на отбора Лионел Меси влезе в конфронтация с главния съдия на мача Жоао Пинейро. Капитанът на "гаучосите" бе видян да размахва пръст на арбитъра пред лицето му, а някои разчетоха по устните му, че е казал: "Моля да се обръщате към мен по правилник. Не подхождайте неуважително, аз се обръщам към вас с уважение!"

Трябваше ли Меси да бъде наказан за размахания пръст срещу главния съдия Жоао Пинейро?

В студиото на "Точно попадение" обаче спортният журналист Иво Вецев даде друг прочит на събитията. Според него, Меси е трябвало да бъде санкциониран за размахания пръст. "Имам питане: ако при ПТП дойде старшината и почне да ни обяснява как стоят нещата, и аз отида и му размахам пръст, как ще свърши ситуацията за мен? Ще бъда ли наказан? Значи имаш право да размахваш пръст пред лицето около 2 минути и да казваш: "Уважавай ме, ей".

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Лионел Меси

Неговият колега Джем Юмеров му опонира. "Преувеличаваш. Какво ПТП? Когато си с капитанската лента е различно. Това е някакъв спор между тях. Не беше "знаеш ли кой съм аз", имало е словесен спор. Кристиано Роналдо като спори със съдиите, няма проблем, обаче като е Меси...", каза Юмеров. Забавният спор може да гледате във видеото в YouTube:

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Лионел Меси Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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