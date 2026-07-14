Шишков с идея срещу катастрофите: Държавата ще ползва камерите на тол системата

"Ще направим така, че тази информация, която има тол, а тя не е никак малка, да се ползва от всички институции. Какво имам предвид - превенцията е по-важна от наказанието. Когато от тези камери, които могат да бъдат следени от МВР и от Министерство на транспорта видим, че има рискови транспортни превозни средства по пътя, да може да бъдат спирани", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка с пътната безопасност в контекста на последните катастрофи на магистрала "Тракия".

От думите му стана ясно, че последните две седмици институциите работят в синхрон и водят разговори по темата.

Той отбеляза, че пътната безопасност в миналото е била раделена хаотично и хвърлена в различни институции. ОЩЕ: "Не сме убийци": Превозвачите отхвърлиха вината за тежките катастрофи, плашат с протести

Моментна скорост

Друга идея, която министър Шишков анонсира, е да се направи така, че не само средна скорост да се следи, а моментна.

По думит му обаче това ще стане през законови промени.

Засилен контрол

Регионалният министър заяви, че контролът ще бъде засилен изключително много.

"Това, което ще направим е точно това - включително разбира се, няма да даваме тази възможност на ТИР-овете, които в момента крият номера нощно време", каза Шишков.

Той добави, че включително ще бъде увеличен контролът на тема претоварване на ТИР-овете.

Магистралите

"Трагедиите с двата тира станаха на магистрала "Тракия", но тя е магистрала, която свързва София не само с Бургас, но и с Варна, защото я няма "Хемус", отчете министърът.

В тази връзка като друга мярка той вижда срещу катастрофите е държавата да си построи магистралите. ОЩЕ: Наследените поръчки: Шишков очерта бъдещето им и сравни управлението на Северозапада с геноцид