Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Президентът на Бразилия скочи на „селесао“: Какъв позор! Не ви ли е срам? (ВИДЕО)

14 юли 2026, 12:35 часа 644 прочитания 1 коментар

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва разкритикува остро играчите от националния отбор на страната, които не пожелаха да се завърнат у дома след участието си на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Коментарите на държавния глава бяха цитирани от портала „Globo“.

Само Данило се е прибрал в Бразилия

Както е известно, националният тим на Бразилия отпадна още на 1/8-финалите на Мондиал 2026, след като отстъпи с 1:2 пред състава на Норвегия, като така „селесао“ трябваше рано-рано да си събере багажа. Изданието „Metropoles“ съобщи, че освен треньорският щаб и персонала, на борда на самолета е бил само защитникът Данило. Останалите играчи са избрали да напуснат Съединените щати за почивка в други страни.

„Почти никой не е бил в самолета на националния отбор. Какъв позор! Не ви ли е срам“, каза бразилският президент. Бразилският национален отбор е петкратен световен шампион. За първи път от 36 години тимът не успя да стигне до четвъртфиналите на турнира.

ОЩЕ: Винисиус Жуниор поиска прошка за случилото се на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Луис Инасио Лула Да Силва Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес