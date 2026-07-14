Президентът на Бразилия скочи на „селесао“: Какъв позор! Не ви ли е срам? (ВИДЕО)

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва разкритикува остро играчите от националния отбор на страната, които не пожелаха да се завърнат у дома след участието си на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Коментарите на държавния глава бяха цитирани от портала „Globo“.

Само Данило се е прибрал в Бразилия

🚨AGORA - Lula diz que é uma vergonha nenhum jogador do Brasil ter voltado no avião da seleção



"Aquela seleção que foi com um monte de gente e voltou sozinha. Quase que não tinha ninguém para voltar no avião da seleção. Gente, que vergonha!" pic.twitter.com/Q8QTlEOpad — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 13, 2026

Както е известно, националният тим на Бразилия отпадна още на 1/8-финалите на Мондиал 2026, след като отстъпи с 1:2 пред състава на Норвегия, като така „селесао“ трябваше рано-рано да си събере багажа. Изданието „Metropoles“ съобщи, че освен треньорският щаб и персонала, на борда на самолета е бил само защитникът Данило. Останалите играчи са избрали да напуснат Съединените щати за почивка в други страни.

„Почти никой не е бил в самолета на националния отбор. Какъв позор! Не ви ли е срам“, каза бразилският президент. Бразилският национален отбор е петкратен световен шампион. За първи път от 36 години тимът не успя да стигне до четвъртфиналите на турнира.

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