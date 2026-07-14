Кабинетът "Радев":

Нямаме любими фирми, но имаме любима държава

14 юли 2026, 12:29 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нямаме любими фирми, но имаме любима държава

"Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка с обвиненията към новата власт в подкрепа на "наши фирми". Регионалният министър обеща другия понеделник да представи всички договори фирма по фирма, за да се знае кой, кога, какво и как е подписвал. Той отговори и на упреците за "наши фирми".

"Пак казвам - не са. Поръчките не са наши, но пътищата са наши и тези пътища трябва да ги ремонтираме и когато имаме тази възможност - трябва да ги направим".  

Наследените обществени поръчки

Министърът заяви, че няма да прекратява всички наследени обществени поръчки, за да не хвърля държавата в хаос и да не се загуби европейско финансиране. 

"Нямаме време да разваляме обществени поръчки, нямаме време да правим експерименти, а да преодолеем всички трудности по най-бързия начин", заяви още Шишков. Според него рисковете са в държавата да се предизвика хаос или да се загуби европейско финансиране. ОЩЕ: Наследените поръчки: Шишков очерта бъдещето им и сравни управлението на Северозапада с геноцид

Новите поръчки

"За всички последващи обществени поръчки, които ние ще направим, се надяваме да ги направим така, че да предизвикаме по-голям интерес на повече фирми и да имаме по-голяма възможност за избор", каза Шишков. ОЩЕ: Иван Шишков: Няма да подпишем договора за мантинели за 1 млрд. лева

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МРРБ обществени поръчки фирми Иван Шишков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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