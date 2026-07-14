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Шаби Алонсо прави всичко по силите си да убеди национал на Аржентина да остане в Челси

14 юли 2026, 11:38 часа 349 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шаби Алонсо прави всичко по силите си да убеди национал на Аржентина да остане в Челси

Шаби Алонсо даде първата си пресконференция като мениджър на Челси. Както е известно, той наследи на поста Лиъм Росиниър. Испанският специалист заяви категорично, че иска Енцо Фернандес да остане в тима и същевременно с това потвърди, че има интерес към Алехандро Гарначо.

Енцо Фернандес е спряган за трансфер в Реал Мадрид

„Говорихме, но това остава помежду ни“, каза Алонсо относно разговорите си с Фернандес, който е спряган с трансфер в Реал Мадрид, въпреки че „кралския клуб“ отхвърли публично да има интерес към полузащитника.

Междувременно, Гарначо не взе участие в първата тренировка на Алонсо тази седмица. Челси е готов да се раздели с футболиста за 50 млн. паунда. Интерес към него има от Рома.

„Ситуацията е такава, че разговаряхме със спортните директори и има интерес към него от други клубове. Да видим как ще се развият нещата. Надявам се да приключат по възможно най-добрия начин за всички замесени страни“, сподели Алонсо, бивш наставник на Байер Леверкузен и Реал Мадрид.

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Челси започва с него на треньорското кормило с лондонско дерби срещу Фулъм в понеделник, 24 август. „Котиджърс“ също са с нов мениджър - друг бивш треньор на Реал в лицето на Алваро Арбелоа.

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Челси Шаби Алонсо Аржентина отбор Енцо Фернандес
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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