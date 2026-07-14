Ужасяващият Фреди Крюгер се завръща в киното

Вселената на "Елм Стрийт" и ужасяващия Фреди Крюгер ще продължи да се развива. Наследниците на Уес Крейвън постигнаха споразумение с Paramount Pictures за продължаване на поредицата. Продуцентската компания вече притежава правата за САЩ върху оригиналния сценарий, написан и режисиран от Уес Крейвън и излязъл на екран през 1984 г. с Робърт Енглънд в главната роля. Занапред всички нови филми ще се разпространяват чрез новосъздадения жанрово ориентиран продуцентски лейбъл на Paramount – Paramount Primal. Лейбълът ще бъде ръководен от екипа, продуцирал филмите "Weapons", "Barbarian", "Companion" и "Friendship" – Дж. Д. Лифшиц и Рафаел Маргулес.

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Освен това списание "The Hollywood Reporter" обяви, че вече е планирана адаптация на филм от поредицата "Елм Стрийт" в нов игрален филм, пише iHorror.

Ще се завърне ли Робърт Енглънд?

Снимка: Getty Images

За съжаление, най-вероятно Робърт Енглънд няма да повтори ролята си на Фреди Крюгер в новия филм. Подробностите се пазят в тайна, но това, което знаем досега, е, че действието на филма ще се развива в познатия свят на "Елм Стрийт", базиран на оригиналния класически филм.

Робърт Енглyнд за последен път изигра Фреди Крюгер през 2003 г. във филма "Фреди срещу Джейсън", когато беше на 56 години. След осмата и последна част от оригиналната поредица "Елм Стрийт" обаче Енглънд реши да остави образа. Той обясни, че бойните сцени, каскадите и интензивният грим са станали прекалено тежки за тялото му. За един сънлив демон, който няма ограничения, болките в гърба и врата на Енглънд, както и артритът в китката му, пречат на застаряващия актьор да се справи с физически изискващата роля.

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Въпреки това Енглънд даде да се разбере, че е готов да се върне в ролята на този герой в света на анимацията. Гласът на Енглънд е също толкова емблематичен, колкото и външният му вид, както и енергията, с която пресъздава образа на убиеца на деца и преследвача в сънищата. Освен това той лансира идеята да направи камео, ако поредицата някога продължи в света на игралното кино.

Имуществото на Уес Крейвън се притежава и управлява от вдовицата му Ия Лабунк и сина им Джонатан Крейвън. Двамата ще съдействат за продуцирането на новата част от поредицата "Елм Стрийт". Лабунк публикува изявление относно продължаването на наследството на покойния ѝ съпруг: "Джонатан и аз сме изключително развълнувани да си сътрудничим с Дж.Д. и Рафи, както и с фантастичния екип, който са събрали в Paramount Primal. Очакваме с нетърпение да представим света на "Кошмарът на Елм Стрийт" на Уес Крейвън на едно ново и напълно ангажирано поколение фенове. Знаем, че Уес би бил възхитен да види как хорърът заема своето отдавна заслужено място в културния канон. Нямаме търпение да се съберем всички заедно в тъмна кинозала — около днешния лагерен огън — докато се разгръща следващата глава от историята на "Кошмарът".

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