Скрита опасност близо до Земята може да унищожи най-скъпите спътници

Космическите отпадъци, открити в геостационарна орбита, представляват сериозна заплаха за най-големите и скъпи спътници около Земята.

Скритата опасност за спътниците около Земята

Учени са открили, че геостационарната орбита, на 36 000 километра над земната повърхност, съдържа много опасни, неоткрити досега парчета космически отломки, с размер едва 5 сантиметра, които могат да унищожат спътници. Проучването е публикувано в Journal of Astronautical Sciences, съобщава Space. Изследователи са открили неизвестни досега парчета космически отломки с миниатюрни размери в изображения от околоземна орбита.

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Космическите отпадъци в геостационарна орбита са потенциално минно поле за спътниците, казват учени. Изследователи са идентифицирали 25 невиждани досега следи от космически отпадъци в изображения, 80% от които са причинени от неизвестни досега обекти.

Това откритие е тревожно, защото космическите отломки в геостационарна орбита се държат различно от тези, които обикалят по-близо до Земята. Там почти няма остатъчна атмосфера и следователно няма съпротивление на въздуха, което да принуждава космическите отломки да падат по-ниско и да изгарят в по-плътните слоеве на земната атмосфера. Всякакви орбитални отломки на такава височина могат да останат в космоса за много дълго време. Следователно, концентрацията на отломки в геостационарна орбита може да унищожи спътниците, работещи там. Факт е, че частиците от отломките могат да се движат много бързо една спрямо друга, със скорости до няколко километра в секунда. Дори малки фрагменти могат да причинят големи щети на много скъпи спътници.

Геостационарните орбити обикновено са много големи и скъпи спътници, проектирани да издържат по-дълго от тези в ниска околоземна орбита. Тези спътници, често оборудвани със слънчеви панели с размери 30 метра или повече, могат да претърпят значителни щети от сблъсъци с космически отломки.

Учените в момента анализират допълнителни изображения от околоземната орбита, за да получат по-пълна картина за степента на замърсяване с космически отпадъци в геостационарната орбита.

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Както вече стана ясно, в края на месец май Китай успешно изстреля в космоса нов тестов сателит, който ще бъде използван за тестване на технологията за директен широколентов достъп за мобилни телефони, съобщи CCTV News.

Изстрелването се е състояло на 31 май в 2:07 ч. пекинско време. Спътникът е изстрелян от центъра за изстрелване на спътници Сичан. Космическият апарат е бил доставен до определената си орбита от ракета-носител „Long March-2D“. Важно е да се отбележи, че тази мисия е 646-ият полет за тази серия ракети-носители.

Основната цел на изстреляния спътник е експериментално да се тестват най-новите технологии за сателитен интернет. Новият тестов спътник ще помогне за тестване на директни широколентови връзки с конвенционални мобилни телефони, както и за развитие на интеграцията на космическите и наземните комуникационни мрежи.

Също така наскоро китайски учени изстреляха изкуствени човешки ембриони в орбита, за да тестват възможността за размножаване в Космоса. Уникалният експеримент на космическата станция Тиенгун се очаква да покаже как безтегловността влияе върху ранното развитие на клетките. Това доближава човечеството до появата на първите космически бебета.

С това Китай става първата страна в света, изпратила изкуствени човешки ембриони в орбита. Ембрионите са били доставени до космическата станция Тиангун от товарната мисия Тианчжоу-10 в нощта на 11 май. Те са се развили в орбита в продължение на пет дни на височина около 450 км над Земята, след което са били замразени за по-нататъшен анализ.

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