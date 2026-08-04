"Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели

Майката на македонската българка Ива Михайлова - Христина заяви пред Комисията за българите в чужбина в 52-ото Народно събрание, че има риск дъщеря да остане инвалид и че вече има парализа. Момичето вече месеци е блокирано в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа и след като властите са й взели документите.

Призив за подкрепа към българските депутати

Майката на Ива призова за подкрепа и присъствие от страна на българските депутати за следващото заседание по делото с Ива Михайлова, което ще е в края на август.

"Като майка искам да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31 авгусг 2026. Това ще бъде голяма подкрепа за нея", каза майката на Ива Михайлова.

Думите й бяха във връзка с твърденията в македонските медии за антимакедонска пропаганда във връзка с присъствието на двама български депутати от "Възраждане". ОЩЕ: Сянка върху делото на Ива Михайлова: Медии в РСМ обвиняват български депутати в незаконно преминаване на границата

От "Прогресивна България" обещаха да изпратят свой предстваител на делото, а "Демократична България" обявиха, че подкрепят напълно Ива Михайлова.

Никой не помни катастрофата с Ива

Майката на Ива разказа за последното заседание по делото с дъщеря, което се проведе в края на юли. Тя уточни, че по делото са разпитани 14 свидетели и нито един не е видял Ива да навлиза в насрещното движение и всички те не са виждаи момента на самата катастофа.

По думите й прокурорът по делото не е обърнал внимание на противоречията на свидетелските показания, а когато адвокатът на Ива е изискал да се зададат въпроси, в които да се уточнят обстоятелствата, прокурорът е възразявал, а съдът е изпълнявал.

"Очевидно уточняването на тези въпроси не са в интерес на обвинителството", каза Христина Михайлова.

Оказван ли е натиск на един от свидетелите?

От думите на майката стана ясно, че е оказван натиск на един от свидетелите по делото с дъщеря й.

Става въпрос за Дейвид Кръстев, който единствен е видял катастрофата и който е казал, че Ива се е движила само направо без да напуска своята лента.

"Тогава прокурорът забеляза веднага разлика в показанията на Дейвид с тези, които той е дал през януари", добави още Михайлова.

На последното дело Ива Михайлова е задала въпрос на самия Дейвид дали преди няколко месеца на случайна среща прокурорът по делото по индиректен начин казал на свидетеля да си промени показанията, за да не бъде разследван и с наказателно дело.

"Тогава прокурорът възрази и срещу този въпрос с аргумента, че няма отношение към делото. Съдът уважи това уважение", добави Христина Михайлова.

Наред с това е имало въпроси към Ива и майка й дали са се срещали с този свидетел и дали са му дали пари в полза на Ива. "Свидетелят потвърди, че е вярно, че сме се виждали, но не е имало никакви предложение", добави още Михайлова. ОЩЕ: Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ