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Пресъхването на Дунав край Русе разкри нова неочаквана находка на 3000 години (СНИМКИ)

04 август 2026, 15:49 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: Регионален исторически музей - Русе/Facebook
Пресъхването на Дунав край Русе разкри нова неочаквана находка на 3000 години (СНИМКИ)

Критичните нива на водите на река Дунав продължават да тревожат страните по поречието ѝ, в това число и България. Паралелно с проблемите за корабоплаването обаче се случват и някои любопитни неща, които са в позитивна посока. След като в края на месец юли от водите на пресъхващата река "изплуваха" останки на мамут, сега от Регионалния исторически музей - Русе (РИМ-Русе) съобщиха за нова интересна находка.

Какво са открили?

Снимка: Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History/Facebook

По информация от музея вкаменелост на възраст около 3000 г. е била предоставена на Историческия музей. Това е долна дясна челюст на кон, определена като субфосил. Поради сравнително краткото време фосилизацията е в начален период. Находката е открита в река Дунав при сградата на Морска администрация – Русе от Камен Иванов, служител в учреждението.

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Той и колегите му потърсили информация от Изкуствен интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради нашумялото откриване на мамутски кости в Дунав веднага се обърнали към историческия музей, където предали находката.

Снимка: Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History/Facebook

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Времето, в което този кон е живял, се отнася към началото на Желязната епоха. По това време населението по нашите земи вече се нарича гети или траки. Тъкмо на хълма над Морска администрация, където днес е Сексагинта Приста, е разположено светилище на траките, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма, пишат от РИМ-Русе.

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Дунав река Дунав ниво на водата
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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