Тръмп даде на Иран "последен шанс": Да отвори Ормуз на 4 август, иначе следва унищожение. САЩ обаче нямат далекобойни ракети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп притиска Иран да сключи споразумение с Оман относно отваряне на Ормузкия проток още днес, 4 август - в противен случай Ислямската република щяла да бъде подложена на "опустошителни" въздушни удари. „Искам да им дам последния шанс, преди да ги унищожим“, заяви републиканецът, цитиран от Bloomberg и The Guardian. „Ще разберете днес или утре. Искам да кажа, че нещата ще се развият бързо, така или иначе. Не е много сложно".

„Първият етап е отварянето на проливите. Вторият етап ще бъде денуклеаризацията“, каза той на церемонията по подписването на изпълнителна заповед в Белия дом, където му беше зададен въпросът къде ще се проведат преките преговори с Иран. „Това ще отнеме малко време, но… ние сме твърдо решени да го постигнем", добави Тръмп.

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Иран и Оман преговарят за отварянето на Ормуз

Разговори между Иран и Оман за отварянето на Ормузкия проток се водят и това се разбра и от публични изявления на официални лица, и от ирански и американски източници на The New York Times. Изданието съобщи на 3 август, че двете страни са на път да постигнат споразумение за възстановяване на търговското корабоплаване през ключовия пролив за световните доставки. Съгласно потенциалната сделка корабите, влизащи в Персийския залив, ще преминават през корабен канал, контролиран от Ислямската република и намиращ се в близост до нейното крайбрежие, докато изходящият трафик ще използва канал в близост до Оман.

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Ирански официални лица казват пред изданието, че няма да се събират такси за преминаване, но добавят, че споразумението включва „такса за обслужване“, предназначена да покрие разходите, свързани с въздействието върху околната среда, сигурността на товарните кораби и танкерите, както и разходите за персонал. Приходите ще бъдат разпределени поравно между Иран и Оман, казват ирански източници.

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Американски представител обаче казва, че иранската версия „не е точна“, като посочва, че каквито и да са „временните“ морски маршрути през пролива, те няма да изискват одобрение от Иран и няма да включват такси.

Властите в оманската столица Маскат се опитват да постигнат увеличение на броя на корабите, на които е разрешено да преминават през стратегически важния проток. Около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ преминаваха през пролива преди началото на войната на 28 февруари, което означава, че всяка блокада оказва сериозно въздействие върху световните пазари и ще води до по-нататъшно ескалиране на напрежението в Близкия изток, ако ситуацията не се променя.

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Според информация на арабското издание „Ал Хадат“, което се позовава на анонимен източник, в рамките на следващите часове се очаква съвместно изявление на Оман и Иран относно Ормузкия проток.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ биха могли да постигнат споразумение с Иран за отваряне на Ормузкия проток още в сряда, 5 август, и изрази очакване, че цените на петрола ще спаднат.

САЩ почти са изпразнили складовете с високоточни далекобойни ракети заради войната в Иран

Междувременно Reuters съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на петмесечната война с Иран. Това поражда опасения относно готовността на въоръжените сили за бъдещи конфликти.

Ракетите са предимно оръжия „земя-земя“ - т.е. изстрелвани от установки на земята и предназначени да поразяват наземни цели - ATACMS и PrSM, посочват трима души, запознати с данните. Според двама от източниците САЩ са използвали „практически всички“ такива оръжия, с които разполагат.

Източниците отказват да посочат колко бройки от всеки вид ракети са останали на САЩ.

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Снимка: Getty Images

Президентът Доналд Тръмп започна войната срещу Иран съвместно с Израел през февруари, като предсказа, че конфликтът ще продължи кратко време. Но тъй като войната се проточва, източниците на Reuters изразяват тревога, че намаляващите запаси от ракети биха могли да ограничат способността на САЩ да възпира противници в бъдеще, включително Русия и Китай.

Четвърти източник, запознат с въпроса, твърди, че макар Централното командване, което ръководи американските сили в Близкия изток, да е изчерпало почти изцяло запасите си от наземни ракети, с които разполагаше преди началото на войната, то е успяло да ги попълни от военни запаси на САЩ в други части на света.

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Помолен за коментар относно данните за запасите, Белият дом публикува изявление от Тръмп, в което се казва, че САЩ разполагат с „много повече боеприпаси, отколкото който и да е друг в света“, и „много повече, отколкото ни трябват“.

„Нашите компании в отбранителната промишленост в момента произвеждат повече боеприпаси, отколкото преди, като в същото време разширяват своите заводи и оборудване в рекорден мащаб“, казва Доналд Тръмп, който не иска и да чуе за доставка на далекобойни ракети за Украйна.

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