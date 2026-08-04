D2 и Део се събират отново за "Свобода" (ВИДЕО)

След години успешни съвместни проекти D2 и Део отново обединяват сили. Новият им сингъл "Свобода" вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота.

Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев – Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за "Свобода" се ражда още през 2014 г. по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев из Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Део идва напълно естествено – като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така песен, родена на две колела, оживява на четири.

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Видеоклипът е заснет на една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между две изключително мощни BMW, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно – истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо.

В лентата участие взема и Лилия Андреева от Русе – дългогодишен фен на D2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика.

Национално турне

Феновете ще могат да чуят "Свобода" на живо по време на националното турне на D2, в което Део ще бъде специален гост. Другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров – Жожо, а подгряващи ще са младите Филип Донков и група Freakdale.

Концертите ще се състоят на:

15 август – Бургас, Летен театър

9 септември – Пловдив, Летен театър "Бунарджика"

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

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