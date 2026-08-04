Сушата удари и река Рейн: Германската икономика пред нулев растеж или дори рецесия

Продължаващото понижение на нивата на водата в германските реки може да доведе до нулев икономически растеж или дори до рецесия през тази година, предупреждава Институтът за германска икономика (IW). Според експерта на института Тило Шефер, цитиран от таблоида BILD, ако корабоплаването по река Рейн бъде прекъснато за по-дълъг период, икономическият растеж на Германия може да бъде с около 0,4 процентни пункта по-нисък от досегашните прогнози.

Така може напълно да се заличи "и без това слабия очакван икономически растеж", посочва Шефер, цитиран от БТА.

По думите му - ограниченията в корабоплаването водят до превоз на значително по-малки количества товари, което затруднява доставките на суровини и принуждава редица предприятия да ограничават производството.

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В момента корабоплаването в района на Кьолн е преустановено. Това вече затруднява доставките на суровини за химическата и стоманодобивната промишленост, както и за петролните рафинерии.

Подобна ситуация преди 8 години намали икономическия растеж

От Института за германска икономика припомнят, че подобна ситуация през 2018 г. е намалила икономическия растеж на страната с около 0,4 процентни пункта.

Освен индустрията е засегнат и туристическият сектор. Рекордно ниските нива на Рейн в Кьолн, Бон и други райони затрудняват не само товарните превози, но и пътническото корабоплаване и речния туризъм.

Снимка: БГНЕС, река Дунав - илюстративна

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Федералният министър на транспорта Щефан Билгер е свикал за четвъртък експертна конференция в Бон. От транспортното министерство в Берлин съобщиха, че на срещата ще бъдат обсъдени възможните краткосрочни мерки, като съставът на участниците все още се уточнява.

От германското Министерство на икономиката заявиха, че към момента няма проблеми с доставките на въглища за електроцентралите, а газовите централи също не са засегнати. От ведомството отбелязват, че през летните месеци потреблението на ток традиционно е по-ниско.

Министерството на транспорта припомня, че вече е изготвен план за действие при ниски нива на Рейн, ускорена е работата по премахване на тесните участъци в Средния Рейн и са отпуснати 10,5 млн. евро за преоборудване на три товарни кораба, така че да могат да плават при по-ниски водни нива.

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„Жегата и сушата са природни явления. Когато водата свърши, всички сме в безизходица“, заяви говорител на министерството, цитиран от БТА.

Всичко това се случва в период, в който река Дунав също регистрира рекордно ниски нива, което води до проблеми с атомните централи в Унгария и Румъния, с корабоплаването в страните, през които реката преминава, и с работата на ключови предприятия.

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