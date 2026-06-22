ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 22.06.2026

Спортният ден предлага богата и разнообразна програма за любителите на различни дисциплини. Още следобед зрителите могат да проследят срещите от тенис турнирите в Истборн и в Майорка, които са част от подготовката на водещите състезатели за предстоящите големи надпревари на тревни кортове. Вечерта вниманието се насочва към световното първенство по футбол, където Аржентина се изправя срещу Австрия. Баскетболните фенове могат да гледат интригуващия двубой между Барселона и Валенсия. След полунощ футболната програма продължава с мачовете от Световното първенство по футбол, които обещават нови емоции и важни битки за класирането. Денят предлага спортни зрелища от най-високо ниво и разнообразие за всеки вкус.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13.00 Тенис, турнир в Истборн МАХ Спорт 3

13.30 Тенис, турнир в Майорка МАХ Спорт 1

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20.00 Аржентина – Австрия БНТ 1, БНТ 3

21.00 Баскетбол, Барселона – Валенсия Диема спорт 2

00.00 Франция – Ирак БНТ 1, БНТ 3

03.00 Норвегия – Сенегал БНТ 1, БНТ 3

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