Кабинетът "Радев":

Срам за София: Под 20% от спирките в центъра пазят от дъжд и слънце

22 юни 2026, 10:14 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Моят зелен град
Срам за София: Под 20% от спирките в центъра пазят от дъжд и слънце

Едва под две на всеки десет спирки на градския транспорт в идеалния център на София предлагат на пътниците защита от дъжд, сняг и слънце. Това съобщиха от партията "Спаси София", определяйки ситуацията като сериозен проблем, който показва липса на базово отношение към хората, избиращи масовия транспорт. От градската организация подчертават парадокса, че именно на тези локации всеки ден се събират най-големите потоци от пътници. Сред емблематичните примери за ключови градски пространства, където липсват каквито и да е заслони, са площад "Македония", площад "Славейков", площад "Света Неделя", Централните хали и "Лъвов мост".

Това обаче са само няколко от стотиците подобни обекти на територията на цяла София.

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"Градският транспорт започва от спирката. И тя трябва да предлага поне базови условия за изчакване. Това не е дребен проблем. Това е отношението към хората, които избират градския транспорт", категорични са от "Спаси София".

Според тях привлекателността на градската мобилност зависи пряко от условията, които се предоставят на гражданите още преди те да са се качили в превозното средство. 

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С цел бързо разрешаване на дългогодишния проблем, от организацията обявиха, че вече са внесли спешна програма за поставяне и разширяване на навеси на 135 приоритетни спирки в столицата. Очакванията са инициативата да подобри комфорта на хиляди софиянци и гости на града и да мотивира повече хора да слязат от личните си автомобили.

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Градски транспорт спирки Спаси София автобусни спирки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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