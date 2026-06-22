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Цената на петрола тръгна в неочаквана посока заради преговорите между САЩ и Иран

22 юни 2026, 9:49 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Цената на петрола тръгна в неочаквана посока заради преговорите между САЩ и Иран

Цената на петрола отбеляза спад в понеделник, след като признаците за напредък в преговорите между САЩ и Иран успокоиха опасенията от продължаващи прекъсвания на доставките в Ормузкия проток – ключов глобален транзитен маршрут за петрол, съобщава Euronews. Към момента на написването на тази статия цената на суровия петрол тип "Брент" бе спаднала с 0,91% до 79,12 долара за барел, докато цената на американския суров петрол тип "Уест Тексас Интермидийт" (WTI) бе спаднала с 0,70% до 75,32 долара за барел. По-ниските цени на суровия петрол отразяват общото настроение на инвеститорите в началото на търговията, след като посредниците от Катар и Пакистан заявиха, че първият кръг от преговорите между САЩ и Иран, насочени към постигане на окончателно споразумение за прекратяване на конфликта, е приключил с "окуражаващ напредък".

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Подписаният миналата седмица меморандум за разбирателство включва ангажимент за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни, прекратяване на военните действия на "всички фронтове" – включително в Ливан – и отваряне на Ормузкия проток.

Пазарите отбелязаха разнопосочно движение, докато анализаторите следят преговорите между САЩ и Иран

Снимка: iStock

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Междувременно азиатските акции отбелязаха разнопосочно движение в понеделник, като пазарите в Япония и Южна Корея се търгуваха с повишение, докато фючърсите в САЩ се търгуваха с понижение. Токийският индекс Nikkei 225 скочи с 1,6% до 72 364,82 пункта, след като достигна нов исторически връх от 72 831,73 пункта по време на дневната търговия, подпомогнат от технологичните акции, подхранени от ентусиазма около глобалния бум в областта на изкуствения интелект.

Японската SoftBank Group, мултинационалният инвестиционен холдинг със силен фокус върху изкуствения интелект, отбеляза ръст от 2,4%, докато производителят на оборудване за чипове Tokyo Electron се повиши с 2,3%.

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Южнокорейският Kospi се повиши с 0,4% до 9 084,37 и се търгуваше близо до рекордни върхове, воден от акциите, свързани с изкуствения интелект. Производителят на чипове за памет SK Hynix отбеляза скок от 4,7%.

"Днес наблюдаваме поредния силен пазар", заяви Нийл Нюман, управляващ директор и ръководител на отдела по стратегия в Astris Advisory Japan. Той предупреди, че от гледна точка на инвеститорите японският пазар "вероятно започва да се пренапряга", "особено предвид събитията в Близкия изток". 

Индексът Hang Seng в Хонконг спадна с 1% до 23 690,86 пункта, докато индексът Shanghai Composite се повиши с 0,2% до 4 098,01 пункта.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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