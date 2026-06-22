След сензацията срещу Испания: Кабо Верде не спира да обърква сметките, мечтата е жива

Дебютантите на Световното първенство от Кабо Верде наваксаха пасив от един гол през второто полувреме и стигнаха до равенство 2:2 срещу Уругвай в Маями, като по този начин повториха изненадващото си реми от първия мач срещу Испания. Тогава 40-годишният вратар Возиня не допусна попадение във вратата си и всички заговориха за него, а днес друг 40-годишен вратар - Фернандо Муслера - допусна грешка, която коства на урусите ценни три точки.

Първи в групата са испанците с 4 точки, втори са Уругвай с 2 пункта, а със също толкова са и Кабо Верде. Те обаче изостават от тима на Марсело Биелса заради факта, че са вкарали с един гол по-малко дотук. Саудитска Арабия е последна с 1 точка.

Всичко в групата ще се реши в последния кръг, когато Кабо Верде излиза срещу Саудитска Арабия, а Испания влиза в сблъсък с Уругвай. Към момента дебютантите на световни шампионати намират място сред най-добрите трети отбори в груповата фаза, което значи, че към настоящия момент биха излезли на елиминации - нещо историческо за малката страна, намираща се западно от бреговете на Африка.

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Надеждите на двукратния световен шампион Уругвай за класиране обаче са сериозно застрашени, след като отборът отново беше спрян от по-ниско класиран съперник след равенството 1:1 със саудитците.

Как се разви мачът?

Кабо Верде излезе неочаквано напред в 21-вата минута, когато Кевин Пина отбеляза първия им гол на Световното първенство от пряк свободен удар, но Уругвай отвърна с две попадения малко преди края на първото полувреме чрез Макси Араухо и Агустин Канобио.

Но грешка на вратаря Фернандо Муслера позволи на Хелио Варела да отбележи втория гол за Кабо Верде малко след изтичането на час игра. След това нито един от двата отбора не успя да отбележи победен гол.

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Южноамериканците може да се наложи да победят европейските шампиони Испания следващия уикенд, за да избегнат второ поредно отпадане в груповата фаза на Световното първенство.

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса направи две промени в състава в сравнение с двубоя срещу Саудитска Арабия, като нападателят на Ал Хилал Дарвин Нунес, бивш ас в атаката на Ливърпул, остана на пейката.

Снимка: Getty Images

Бубиста заложи пък на три промени в състава на Кабо Верде, всички на атакуващи позиции.

Кабо Верде започна с по-голяма настъпателност, отколкото показа срещу Испания, но все пак Уругвай създаде първата реална възможност, когато Федерико Валверде отправи силен удар с левия крак, който обаче мина встрани от вратата.

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Дебютантите в турнира след това излязоха по-напред. Пина изстреля от далечна дистанция пряк свободен удар през слабата стена на Уругвай и преодоля Муслера.

Уругвай отчаяно се нуждаеше от изравнителен гол, който дойде в 44-тата минута. Сидни Лопес Кабрал от Кабо Верде отклони топката с глава в собствената си греда под натиска на Родриго Бентанкур, а Араухо се наведе и с глава вкара отбитата топка, като вратарят на Кабо Верде Возиня остана безсилен.

Обратът бе завършен в шестата минута от добавеното време на първото полувреме, когато Канобио вкара с воле след пас на Араухо.

Уругвай изглеждаше, че контролира мача в началото на второто полувреме, докато в 61-вата минута Муслера необяснимо излезе от вратата си и резервата на Кабо Верде Варела се възползва напълно от ситуацията, за да вкара топката в празната врата след отлично първо докосване.

Возиня, героят от равенството на Кабо Верде с Испания, се обърка и позволи на Араухо да вкара с лек удар, но бе спасен от флага за засада.

Халфът на Реал Мадрид Валверде стреля силно от пряк свободен удар късно в мача, но над гредата, оставяйки Уругвай на прага на изключително разочароващо отпадане.