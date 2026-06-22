Там има само манастир: Земетресение разтърси безлюден гръцки остров

Земетресение с предварителен магнитуд 4,2 е регистрирано в понеделник близо до необитаемите островчета Строфадес край западна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите. Атинският геодинамичен институт съобщи, че подводното земетресение е имало епицентър на 59 километра западно от островчетата и е станало в 6:30 ч. сутринта на дълбочина 7,8 километра.

Там има само птици и манастир

Разположени югозападно от Закинтос в Йонийско море, и двата острова Строфадес са необитаеми и имат важни популации на птици.

Впечатляващ укрепен манастир от 13-ти век, който се намира на по-големия от двата острова, е претърпял значителни щети от земетресение през последните десетилетия. Няма незабавни съобщения дали е бил засегнат от земетресението в понеделник, съобщи още гръцкото издание. ОЩЕ: Заплахата от унищожително земетресение: Мегаразлом в САЩ достигна най-високото си напрежение от 1000 години

Гърция се намира в един от най-земетръсните райони в света.

Припомняме, че на 14 юни 2026 г. земетресение с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер бе регистрирано в морето край полуостров Пелопонес, Южна Гърция. Епицентърът на труса, който е станал в 21:17 ч. в неделя, е бил на 16 км южно от Метони край югозападните брегове на полуострова. ОЩЕ: Силно земетресение стресна Гърция: Трусове уплашиха хората на Пелопонес