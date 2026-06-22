Взрив в най-големия в света обект за износ на втечнен газ, десетки са ранени или в неизвестност (ВИДЕО)

Експлозия в основния завод за преработка на втечнен природен газ в Катар е ранил поне 54 души, а други 18 са в неизвестност, съобщиха местните власти. Международната група за търсене и спасяване на Катар бе мобилизирана, за да проведе операции по издирване на изчезналите след „вътрешния взрив“ в индустриалния град Рас Лафан, съобщи в понеделник, 22 юни, Министерството на вътрешните работи на страната от Персийския залив.

Техническа неизправност

Министерството не предостави информация за състоянието на ранените при инцидента, за който посочи като причина „техническа неизправност“.

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По-рано официални представители бяха заявили, че екипите на гражданската защита, пристигнали на мястото на инцидента, не са регистрирали ранени.

Няма теч и опасност за хората

Министерството обяви, че от съоръжението няма изтичане, което да представлява опасност за хората.

❗️A powerful explosion has rocked a facility in Ras Laffan, the world's largest LNG production hub



According to QatarEnergy, an explosion and fire broke out at the Barzan gas facility during the startup of operations. At least 54 people were injured, while 18 others remain… pic.twitter.com/CivKbQP5go — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

QatarEnergy, която управлява индустриалния център, съобщи, че екипите за реагиране при извънредни ситуации са били незабавно мобилизирани след експлозията във фабриката в Барзан и са овладели пожара в обекта, предаде Al Jazeera.

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Една пета от световните доставки на LNG се произвеждат там

Индустриалният град Рас Лафан, разположен на около 80 км северно от столицата Доха, е дом на най-големия в света обект за износ на втечнен природен газ (LNG), който произвежда около една пета от световните доставки.

През март правителството на Катар обяви, че индустриалният център е претърпял „значителни щети“, след като е бил цел на ирански ракетни атаки и нападения с дронове.

QatarEnergy се позова на клаузата за форсмажор в някои от договорите си, за да се освободи от задълженията си за доставки след атаките, което засегна клиенти в Италия, Белгия, Южна Корея и Китай.