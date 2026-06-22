"Все едно играем в Египет": Исторически обрат за "фараоните" на Мондиал '26 след шоу на Салах и Зико

Живата легенда на Ливърпул Мохамед Салах, който се сбогува с мърсисайдци това лято след 9 години в клуба, отбеляза първия си гол на Световното първенство през 2026 като част от обрат през второто полувреме и така помогна на Египет да завоюва първа победа на Мондиал. Досега африканците имаха 3 равенства и 5 загуби. Бяха близо и до шеста, след като Нова Зеландия поведе в резултата през първата част, но след обрата перспективите пред селекцията на Хосам Хасан изглеждат обнадеждаващи.

И Салах, и Мостафа Зико отбелязаха по един гол и дадоха по една асистенция. Трезеге отбеляза третия гол за страната в края на мача, за да подсигури победата, като така Египет зае първото място в група G с 4 точки след равенството 1:1 с Белгия в предния мач. Иран е втори с 2 точки пред Белгия, която също има 2 т., но е отбелязала един гол по-малко. Нова Зеландия остава с 1 т.

Всичко ще се реши в последния кръг - Египет срещу Иран и Белгия срещу Нова Зеландия, като засега шансовете на Салах и компания изглеждат най-солидни. Има вариант, в който и равенството ще им помогне да спечелят групата. Почти сигурно е, че Египет излиза във фазата на елиминациите, независимо от резултата срещу иранците.

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Шоуто на Салах

Салах отпразнува своя 68-и гол за националния отбор, като вдигна юмрук във въздуха, преди да бъде обграден от съотборниците си в 67-ата минута, за радост на облечените в червено фенове на „фараоните“ във Ванкувър.

Когато той бе сменен в 85-ата минута, беше посрещнат с бурни овации на крака.

Салах вече има три гола на световни първенства, след като отбеляза два и през 2018 г. в Русия. Това го прави най-резултатният играч на страната на Мондиал-и в крехката египетска история на шампионатите на планетата.

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Как се разви мачът?

Нова Зеландия смяташе, че е на прав път да измъкне нещо голямо след равенството между Белгия и Иран (0:0), и голът с глава на Фин Сърман от статично положение в 15-ата минута даде нужната преднина, която островитяните запазиха почти през половината от мача.

Снимка: Getty Images

Мостафа Шубир направи четири спасявания за Египет, а Макс Крокомб – четири за Нова Зеландия.

Нова Зеландия спечели корнер, след като Елайджа Джаст отправи силен удар към вратата, а Шубир изби топката в аут.

Последвалият корнер на Тим Пейн намери Сърман в свободно пространство. Скокът с глава на централния защитник доведе до това топката да премине покрай безпомощния Шубир.

Египет имаше обещаваща възможност в 35-ата минута при пряк свободен удар от границата на наказателното поле, след като Калъм Маккоуат получи жълт картон за груб фаул. Ударът на Салах към вратата мина вляво.

Египет имаше по-голям контрол и повече положения през второто полувреме. Салах принуди Крокомб да направи спасяване още преди да са минали 40 секунди във втората част. Но „фараоните“ най-накрая пробиха защитата в 58-ата минута. Мохамед Хани подаде перфектно центриране към Зико, чийто удар с глава се отби в ръкавицата на Крокомб, преди да влезе в мрежата.

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Редът на Салах дойде девет минути по-късно. Зико му подаде по дясното крило при контраатака, а голямата звезда на "фараоните" се откъсна от своя опонент и нахлу в наказателното поле, след което подаде леко напред към Зико, който с пета насочи топката в свободно пространство. Там отново беше Салах, който завърши с удар с левия крак в долния ляв ъгъл.

Трезеге затвори мача в 82-рата минута с още един гол с глава след корнер. Салах центрира ниско, а Трезеге, който беше останал необезпокояван, отбеляза. Това беше 24-тият гол в кариерата му в международни турнири и първият му на световно първенство.

„В бъдеще ще си спомняме, че това беше едно от постиженията в историята“, каза Салах, цитиран от Al Jazeera. Той похвали големия египетски контингент сред публиката, като заяви: „Чувстваме се, сякаш играем в Египет. Това е страхотна победа и страхотна атмосфера“.