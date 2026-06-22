Нов план за Борисовата градина: Подземни паркинги на мястото на "Капитолия" и гара "Пионер"

Да се изградят подземни паркинги с над 400 места на мястото на бившата автокъща "Капитолия" и бившата гара "Пионер" обмислят от от Столична община. "Тези места в момента се използват за складове, но идеята е там да се направят подземни паркинги, а над тях да се сложи достатъчно дебел почвен слой, така че да могат да се засаждат дървета. Имаше много критики по тази тема, ще ги обсъдим и ще решим дали предложението ще остане в плана", каза зам.-кметът по направление "Градско планиране и развитие" архитект Любомир Георгиев в ефира на Нова телевизия относно бъдещето на Борисовата градина.

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От Столичната община уверяват, че новият подробен устройствен план цели опазване на парка, ограничаване на автомобилния достъп и ясни правила за развитието на мястото.

"Ще се направи експертен съвет, които ще разгледа всички постъпили становища от граждански организации. В състава му ще влязат експерти, които не са служители на Общината. След това обсъжданията се внасят в Общинския съвет, където ние също ще предложим промени", обясни Георгиев.

По думите му се предвижда да се преизгради стадион на мястото на "Юнак".

Колкото до езерото Ариана, архитектът посочи, че в момента на острова има сграда и се предвижда нейното премахване и възстановяване на бирарията. "Има още два ресторанта, които са отстрани на парка, които също ще бъдат премахнати", каза той.

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Зам.-кметът коментира и басейна "Мария Луиза", който в момента е частна собственост. "Придобиването му е криминално деяние и ние ще направим всичко възможно, за да може обектът да стане публично достъпен", категоричен бе той.