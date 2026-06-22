Дуа Липа отвори семейния албум със СНИМКИ на булчинската си рокля и пищната сватба

Дуа Липа даде възможност на феновете си да видят отблизо грандиозното ѝ италианско сватбено тържество с Калъм Търнър. Носителката на награда "Грами" сподели поредица от интимни снимки от пищната сватба с актьора, състояла се на 6 юни в Сицилия, в Instagram профила си в събота, 20 юни. На снимките Липа е облечена в специално изработена булчинска рокля висша мода на Chanel, украсена с кристали и пера.

Булчинската рокля се отличаваше с елегантно изрязан гръб и дълъг шлейф, украсен с пера. Допълнена от бродиран воал и ефектна украса за глава, визията излъчваше романтика и изтънченост. Тоалетът има и символично значение за Chanel, тъй като е първата сватбена рокля висша мода, създадена от Matthieu Blazy за приятел на модната къща, отбелязва "Vogue".

Сред публикуваните кадри има снимка, на която младоженците танцуват с усмивки по време на тържеството, както и стилен черно-бял портрет, запечатал прегръдката им на каменна тераса с изглед към имението.

Още: Целувка с класа: Дуа Липа сподели първи лични снимки от сватбата си с Калъм Търнър

Други фотографии акцентират върху впечатляващата булчинска визия на Дуа Липа – сред тях са нежен солов портрет под арка и ефектен кадър, на който дългият ѝ воал се спуска зад нея, докато позира редом до 36-годишния Калъм Търнър.

Голямото тържество

Снимките бяха публикувани само няколко седмици след като двамата официално сключиха граждански брак в лондонската ритуална зала Old Marylebone Town Hall на 31 май.

Снимките бяха публикувани само няколко седмици след като двамата официално сключиха граждански брак в лондонската ритуална зала Old Marylebone Town Hall на 31 май. По-късно те отпразнуваха щастливото събитие с по-голямо тържество в Сицилия, организирано в историческата Вила Валгуарнера край Палермо. Сред гостите на многодневното празненство бяха членове на семейството, близки приятели и знаменитости като Чарли Екс Си Екс, Джо Алуин и Грейс Гъмър, припомня "People".

Още: Почит и признание: Дуа Липа с ласкави думи за книгата на Рене Карабаш (ВИДЕО)